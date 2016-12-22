МГУ попал в одну из категорий топ-100 вузов в рейтинге ТНЕ

Как указывается в сообщении THE, предметный рейтинг «Образование» опубликован впервые. 97-е место в нем занял МГУ имени Ломоносова, который оказался единственным российским вузом в списке. В основном рейтинге, опубликованном в сентябре, российских вузов не было.
В рейтинге «Социальные науки» в первую сотню отечественные вузы не попали, однако среди 400 его участников впервые оказались четыре представителя России: столичные МГУ и Высшая школа экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.
Те же вузы попали в топ-200 рейтинга «Бизнес и экономика», где выше всех (101–125) оказалась ВШЭ. В предыдущем рейтинге этот вуз был в сотне лучших и занимал 83-е место.
Еще в одном новом рейтинге «Право» российских вузов в сотне не оказалось.
В сопроводительном документе к рейтингам результат российской высшей школы назван «фантастическим», он доказывает, что «российские университеты находятся на мировом уровне, когда речь заходит об образовании, социальных науках и обучении бизнесу».
Что касается лидеров, то в трех рейтингах из четырех первое место заняли вузы из США: Университет Дьюка («Право»), Стэнфордский университет («Образование» и «Бизнес и экономика»). Оксфордский университет (Великобритания) потеснил американцев лишь в рейтинге «Социальные науки».
При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и совместные исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний).