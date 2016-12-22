Убивший 59 человек невадец за последний год купил 33 ружья и винтовки

Власти не были в курсе столь массовых закупок Пэддока, так как оружейные магазины не обязаны сообщать о своих клиентах

Стивен Пэддок на фото справа (Фото: John Raoux / AP)

За последние год — с октября 2016-го по сентябрь 2017 года — Стивен Пэддок, открывший 1 октября огонь по гостям проходящего в Лас-Вегасе музыкального фестиваля и убивший 59 человек, приобрел 33 единицы огнестрельного оружия, большей частью винтовки, заявила в интервью CBS специальный агент Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Джил Снайдер.

По ее словам, власти ничего не знали об арсенале Пэддока, так как закон требует от торговцев оружием сообщать в правоохранительные органы лишь о случаях, когда человек покупает сразу несколько пистолетов.

«Нет федерального закона, который бы этого требовал», — ответила Снайдер на вопрос о том, почему продавцы оружия не должны сообщать о людях, купивших несколько винтовок.

После гибели Пэддока (он покончил с собой, когда полицейские обнаружили, откуда ведется стрельба) в его номере в отеле Mandalay Bay обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия. Примерно столько же нашли позднее в его доме неподалеку от Лас-Вегаса, где обнаружили также несколько тысяч патронов и взрывчатку.

Сам по себе факт наличия такого арсенала с точки зрения законов штата Невада преступлением не является. Более того, на ношение винтовок и ружей здесь даже не требуется разрешения -, оно необходимо лишь тем, кто имеет при себе пистолеты и револьверы, а постоянным жителям штата даже их разрешается носить без дополнительных документов при условии, что оружие носится открыто, а не спрятано под одеждой.

Покупка частными лицами новых автоматов, пулеметов и другого автоматического оружия в США запрещена, но образцы, выпущенные до 1986 года, по-прежнему доступны для покупки, в том числе и в Неваде. Пока точно не известно, было ли автоматическое оружие у Пэддока, но, скорее всего, его не было: такие сделки по закону требуется обязательно регистрировать в ATF.

Впрочем, вести огонь очередями Пэддок мог и без автоматов. По словам Снайдер, 12 принадлежавших убийце полуавтоматических винтовок с емкостью магазинов от 60 до 100 патронов были снабжены особыми устройствами (bump stocks), позволяющими стрелять без перерывов.

Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. До сих пор печальный рекорд удерживал инцидент в Орландо, где в 2016 году Омар Матин расстрелял посетителей гей-клуба, убив 49 человек и ранив более 50. Пэддок же убил как минимум 59 человек, еще 516 человек пострадали во время атаки.

2 октября группировка «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена на территории России) заявила, что за несколько месяцев до атаки Пэддок принял ислам и действовал как «воин ИГ».

Ранее американская полиция заявляла, что у нее нет подтверждения связей 64-летнего Пэддока с какой-либо экстремистской группировкой и, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком».