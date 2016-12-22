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«Боевое братство» назвало плененного в Сирии «солдата» «патриотом России»
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«Боевое братство» назвало плененного в Сирии «солдата» «патриотом России»
Война в Сирии, 14:47
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«Боевое братство» назвало плененного в Сирии «солдата» «патриотом России»
Представители организации ветеранов, опознавшие в одном из захваченных боевиками «солдат» своего члена, сочли его «настоящим патриотом России». Брат одного из показанных в ролике пленных заявил, что тот работал в ЧВК
Григорий Цуркану (Фото: скриншот видео YouTube)

Представители всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», которые опознали на видео, размещенном боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), своего товарища, обещали оказать его семье «всю необходимую поддержку». Соответствующее заявление размещено на сайте «Боевого братства».

«С болью узнали, что Григорий Цуркану в Сирии попал в руки террористов», — говорится в сообщении организации. Плененного россиянина представители «Боевого братства», по данным его пресс-службы, «знают как настоящего патриота России, надежного друга», а также «смелого, честного, неравнодушного человека, готового первым прийти на помощь, когда она нужна». «Надеемся, что он и его товарищ живы. Разделяем эту боль с его семьей, которая получит всю необходимую поддержку», — сообщили в «Боевом братстве», подчеркнув, что «террористическая зараза, угрожающая и России, должна быть уничтожена на дальних подступах».

Как рассказал в интервью Business FM брат показанного на видео боевиков пленника Роман Цуркану, видеозапись с участием его родственника «не постановка». Григорий Цуркану, заявил его родственник, действительно не является военнослужащим Минобороны — в Сирии он находился в составе частной военной компании.

ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами»
Общество

«Вы, наверное, все слышали про ЧВК «Вагнер». Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые [теперь] не связаны военной службой. Все бывшие военнослужащие», — рассказал Цуркану, пояснив, что его брат прежде служил «в ВДВ» и в последнюю «командировку» в Сирию уехал в мае.

«Все контракты, видимо, не официальные. <...> От людей отказываются», — пояснил также брат попавшего в плен россиянина, заметив, что, если сейчас не афишировать эти данные, Григоря могут «просто казнить».

В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака
Общество

Видеозапись с участием двух «российских солдат» представители ИГ разместили на связанном с боевиками Amaq News Agency 3 октября. На кадрах один из мужчин представлялся уроженцем Ростовской области Романом Васильевичем Заболотным, а находящегося рядом с ним человека он назвал уроженцем Домодедовского района Григорием Михайловичем Цуркану. Оба, как утверждает мужчина, попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула.​

В Минобороны заявили, что российские военнослужащие в плен в Сирии захвачены не были. В тот же день начальник штаба Аксайского юрта Войска Донского Иван Василенков заявил РБК, что в опубликованном боевиками ролике он опознал человека, похожего на казака Романа Заболотного.

Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия»
Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 октября заявил, что у администрации президента России «нет возможности» заниматься судьбой пленных в Сирии граждан. Информацию о том, что они являются россиянами, Песков подверг сомнению, отметив, что «сообщения СМИ», из которых в Кремле узнали об этой истории, «вряд ли это можно воспринимать как официальную информацию».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Сирия , российские солдаты , «Боевое братство»
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Кремль счел сообщения о захвате россиян в САР «не заслуживающими доверия» Политика
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ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «российскими солдатами» Общество
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