Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве

По данным ТАСС, Александр Дрыманов пока останется свидетелем. Источник «Московского комсомольца» не исключает задержания генерал-майора

Александра Дрыманов

Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, генерал-майора юстиции Александра Дрыманова, сообщает ТАСС.

Источник близкий к СКР подтвердил РБК факт проведения следственных действий с Дрымановым

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия в отношении Дрыманова проходят по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ, обвиняемых во взяточничестве. «В отношении Дрыманова в настоящий период времени проводятся следственные оперативные мероприятия, включающие в себя обыски, дополнительные допросы и очные ставки. Статус Дрыманова остается пока прежним, он свидетель», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В то же время он не исключил возможности изменения свидетельского статуса на статус подозреваемого или даже обвиняемого.

В свою очередь источник газеты «Московский комсомолец» сообщил изданию, что речи о задержании Дрыманова, которого допрашивают в связи с делом его ранее задержанного заместителя Дениса Никандрова, пока не идет, однако такой исход «вполне возможен».

Дрыманов был допрошен по делу Никандрова в «качестве свидетеля», уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Другой источник агентства уточнил, что глава московского СК находился в понедельник на работе и «провел ряд совещаний».

Позднее помощник руководителя ГСУ СК по Москве Оксана Пищулина подтвердила ТАСС, что Дрыманов находится на своем рабочем месте.

«Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится», - сказала Пищулина.

"Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится", - сказала она.

Главу УСБ СК России Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления Дениса Никандрова задержали 19 июля 2016 года. Всех троих подозревали в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые обещали за вознаграждение помочь освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Вечером 19 июля 2016 года Legal Report со ссылкой на источник, знакомый с руководством ведомства, сообщил, что Дрыманов ушел в отставку, однако эта информация не подтвердилась.