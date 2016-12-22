Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,69 EUR Нал. 69,27 68,63 USD Бирж. 57,84 +0,32 EUR Бирж. 68,91 +0,65 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 2005,16 -0,29% РТС 1092,21 -0,76% Brent 52,71 +0,04% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7420,50 -0,24%
Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве
Лента новостей
Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина 18:11, Общество Производитель смартфонов из мирового топ-5 выйдет на российский рынок 17:56, Технологии и медиа Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве 17:51, Общество Смирнов рассказал об отказе Макларена от обвинений в господдержке допинга 17:48, Спорт Городская дача: сколько стоят особняки и таунхаусы в границах Москвы 17:37, Недвижимость В самарском правительстве прошли обыски 17:36, Общество В США госпитализировали сооснователя «Никола-Ленивца» Щетинина 17:34, Общество Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве 17:24, Общество «Интерфакс» узнал о прекращении дела против Браудера об акциях «Газпрома» 17:24, Политика Коалицию обвинили в гибели 11 мирных жителей Сирии 17:15, Политика Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину 17:12, Общество Погребняк отказался уходить из «Динамо» с сохранением зарплаты 17:06, Спорт В партии Саакашвили заявили об отсутствии запрета на его въезд на Украину 17:06, Политика Мобиус предсказал бегство инвесторов из криптовалют в золото 17:04, Финансы Умеете ли вы генерировать бизнес-идеи 16:56, РБК и Билайн Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье 16:54, Общество У посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек 16:54, Общество На юго-западе Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину 16:52, Общество «Первый канал» не покажет сериальную версию фильма «Матильда» 16:45, Общество В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем 16:41, Общество Захарова ответила на призыв Жириновского сменить главу МИДа 16:25, Политика В Великобритании началась первая забастовка работников McDonald’s 16:21, Общество Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля 16:11, Общество Московское УФАС возбудило дело против Киви Банка 16:08, Бизнес Сирийская армия очистила от боевиков дорогу из Пальмиры в Дейр-эз-Зор 16:04, Политика На Украине против Саакашвили подали 4 иска о защите чести и достоинства 15:59, Политика Обвиняемый в мошенничестве астролог приговорен к трем годам колонии 15:57, Общество Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок 15:56, Политика
Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве
Общество, 17:24
0
Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве
По данным ТАСС, Александр Дрыманов пока останется свидетелем. Источник «Московского комсомольца» не исключает задержания генерал-майора
Александра Дрыманов

Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, генерал-майора юстиции Александра Дрыманова, сообщает ТАСС.

Источник близкий к СКР подтвердил РБК факт проведения следственных действий с Дрымановым

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия в отношении Дрыманова проходят по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ, обвиняемых во взяточничестве. «В отношении Дрыманова в настоящий период времени проводятся следственные оперативные мероприятия, включающие в себя обыски, дополнительные допросы и очные ставки. Статус Дрыманова остается пока прежним, он свидетель», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В то же время он не исключил возможности изменения свидетельского статуса на статус подозреваемого или даже обвиняемого.

В свою очередь источник газеты «Московский комсомолец» сообщил изданию, что речи о задержании Дрыманова, которого допрашивают в связи с делом его ранее задержанного заместителя Дениса Никандрова, пока не идет, однако такой исход «вполне возможен».

Дрыманов был допрошен по делу Никандрова в «качестве свидетеля», уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Другой источник агентства уточнил, что глава московского СК находился в понедельник на работе и «провел ряд совещаний».

Позднее помощник руководителя ГСУ СК по Москве Оксана Пищулина подтвердила ТАСС, что Дрыманов находится на своем рабочем месте.

«Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится», - сказала Пищулина.

"Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится", - сказала она.

Главу УСБ СК России Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления Дениса Никандрова задержали 19 июля 2016 года. Всех троих подозревали в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые обещали за вознаграждение помочь освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Вечером 19 июля 2016 года Legal Report со ссылкой на источник, знакомый с руководством ведомства, сообщил, что Дрыманов ушел в отставку, однако эта информация не подтвердилась.

Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Алехина.
Главное
У посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек Общество
Материалы по теме
Фигурант дела Шакро Молодого написал письмо Путину Общество
«Росбалт» сообщил о взятке в €5 млн для сотрудников СК от Шакро Молодого Общество
СМИ рассказали о получении зарплаты арестованными по делу Шакро офицерами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку