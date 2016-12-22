У посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек

Полиция начала задержания участников несанкционированной акции у здания посольства Мьянмы в Москве. Всего задержали 20 человек, сообщили в МВД. Пришедшие пришли подписать письмо послу Мьянмы

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

У здания посольства Мьянмы в Москве за нарушение общественного порядка задержаны 20 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Москве.

Раннее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о 17 задержанных. По данным радиостанции «Говорит Москва», полиция задержала десять человек.

«За различные правонарушения около здания дипмиссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины», — сказал он, подчеркнув, что все задержанные являются уроженцами Северного Кавказа.

По словам источника агентства, всего у здания сейчас находятся около 25 человек, посольство охраняет ОМОН. Также о задержаниях сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва», который находится на месте событий. «Все они мусульмане. Они сказали, что собрались у посольства, чтобы подписать письмо послу Мьянмы с призывом прекратить, как они называют, геноцид мусульман. К этой группе подошли сотрудники ОМОНа и попросили их прекратить незаконное собрание. После непродолжительного разговора собравшихся поместили в автозак», — рассказал журналист.

Несанкционированная акция протеста против «геноцида» мусульман началась у посольства Мьянмы в Москве накануне, 3 сентября, в 10:00 мск. По подсчетам РБК, в течение дня в акции приняли участие около 800 человек. Участники акции называли коренных жителей Мьянмы, которые исповедуют буддизм, террористами и скандировали: «Буддисты — террористы». На следующий день солидарные с мусульманами-рохинджа в Мьянме продолжили приходить к посольству республики в Москве.

Аналогичная, но значительно более массовая акция прошла сегодня в Грозном. По данным чеченских властей, на митинг пришли 1,1 млн человек. Всего, по данным Росстата, в республике проживают 1,4 млн человек.

Перед собравшимися выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поблагодарил тех, кто пришел на акцию, и сказал, что это «зачтется каждому мусульманину». По словам чеченского лидера, «сейчас рассматривается возможность» оказать помощь «братьям» в Мьянме продовольствием и медикаментами.



Также Кадыров прокомментировал конфликт в Мьянме в своем Instagram. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.

Конфликт в Ракхайне, штате на западе Мьянмы, длится с прошлого века. Новая вспышка насилия в регионе была спровоцирована событиями 25 августа, когда группы повстанцев из мусульман народности рохинджа напали на 30 блок-постов полиции. Власти возложили ответственность за произошедшее на считающуюся в республике террористической «Араканскую армию спасения рохинджа».

Жертвами столкновений стали по меньшей мере 400 человек. Большинство убитых — боевики-рохинджа. По данным ООН, с 25 августа, спасаясь от властей Мьянмы, в Бангладеш бежали около 60 тыс. человек.