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Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках
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Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках
Общество, 14:52
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Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт ждут третьего ребенка. Немедленный коммерческий эффект от рождения первых двух наследников составил около $489 млн — именно столько было потрачено на покупку сувениров
Принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кейт, принц Джордж и принцесса Шарлотта (Фото: Christian Charisius / AP)

Рождение королевских наследников традиционно становится значительной статьей заработка для продавцов сувениров, детской одежды, букмекеров, владельцев отелей, кафе и других предпринимателей.

В 2013 году рождение принца Джорджа привлекло в британскую столицу 29,1 млн человек. Спустя два года день рождения принцессы Шарлотты праздновали в Лондоне уже 32 млн туристов. По словам экс-главы официальной пиар-компании мэрии Лондона London&Partners Гордона Иннеса, этот показатель стал рекордным.

Говоря о влиянии рождения королевских наследников на туризм, Иннес рассказал The Telegraph: «Невозможно количественно оценить влияние рождения королевского ребенка на число туристов, посещающих Лондон, но ясно, что происходящее в королевской семье становится ключевым фактором, который привлекает людей в столицу».

Многие британские отели приурочили к дате рождения принцессы специальные акции и предложения. Так, отель Baglioni London (5*, от £575 до £920 за ночь) в 2015 году предлагал комнату с видом на Кенсингтонский дворец (резиденция Уильяма и Кейт), а также возможность попасть на экскурсию внутрь и прогуляться по дворцовому парку, а отель Mandarin Oriental (5*, от £750 до £4200) — специальную фитнес-программу для молодых мам и их детей.

На имени будущего наследника традиционно зарабатывают букмекерские конторы. Угадавшие имя Шарлотта Елизавета Диана получили от букмекеров около £1 млн, по данным The Independent. Ставки на имя Шарлотта принимались по коэффициенту 3. Популярностью также пользуются ставки на пол будущего малыша. После рождения наследника британцы, как правило, пытаются угадать, кто станет его крестными родителями.

Как только имя наследника становилось известно, многочисленные лавочки и сувенирные магазины тут же заполняли кружки, футболки, открытки и другие сувениры с надписями «Джордж» и «Шарлотта». После рождения принцессы появилась именная Coca-Cola, сеть пиццерий PizzaHut накормила 100 ее тезок бесплатно, а компания Yorkshire Tea выпустила коллекционный чай Charlotte’s Tea.

Фото: John Stillwell / PA Images / TASS

Немедленный эффект от рождения принца и принцессы, по данным центра ретейла в Ноттингеме, составил около £323 млн ($489 млн) — именно столько было потрачено на покупку сувениров, связанных с рождением наследников.

За неделю после рождения принцессы продажи шерстяных одеялец от Hurt & Son (в таком ее вынесли из больницы) выросли на 149%. А одеял фирмы Aden + Anais, в котором из больницы Св. Марии в Лондоне вынесли принца Джорджа, за девять дней заказали более 7 тыс.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

На рождении внуков зарабатывают и родители Кейт Миддлтон — Кэрол и Майкл. Им принадлежит онлайн-магазин Party Pieces, который продает все для детских праздников. Бумажные стаканчики с надписью I’m Princes обойдутся в £6,99, за £3,99 можно купить набор бумажных тарелок, «королевская» тиара стоит £1,49, пиньята (большая пустотелая игрушка с подарками внутри. — РБК) в виде королевского замка — £21,99.

Рождение королевского первенца было воспринято с большим энтузиазмом — на сувениры тратили в три раза охотнее, чем потом. Тем не менее, по прогнозам экономистов, в долгосрочной перспективе принцесса принесет британской экономике куда больше денег, чем принц, — по £150 млн ежегодно. Как в интервью The Daily News рассказывала Тоня Уильямс Бредфорд, эксперт по маркетингу в Университете Индианы, это связано прежде всего с тем, что,​ в отличие от рождения принца, рождение принцессы влияет «прежде всего на индустрию моды». В первые два дня жизни принцессы продажа сувениров принесла розничной торговле £80 млн, эта цифра вырастет до £1 млрд к тому моменту, как девочке исполнится 10, уверены эксперты.
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Великобритания , принц Уильям , Кейтлин
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