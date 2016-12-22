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Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова» на случай ареста
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Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова» на случай ареста
Дело Серебренникова, 07:49
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Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова» на случай ареста
Сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда» актер Ларс Айдингер опубликовал письмо, которое ему якобы передал Кирилл Серебренников. В нем режиссер говорит о предложении Петра Порошенко снять пропагандистский фильм
Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В своем Instagram Айдингер опубликовал письмо, которое Серебренников передал ему, когда в последний раз был в Германии. Актер утверждает, что режиссер попросил опубликовать послание на случай своего ареста.

В письме Серебренников говорит о том, что если письмо увидело свет, значит, все пошло не так, как он думал. Он просит всех оставаться спокойными и «не поддаваться на провокации политических мошенников, которые попытаются заработать деньги на истории, которая может быть повернута против властей».

«С самого начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я благодарен за такое внимание к своей персоне, но хочу заявить, что я не намерен уезжать. Я не политик, а режиссер. И я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах», — говорится в послании.

Серебренников подчеркнул, что живет ради искусства. «К сожалению, в стране есть мракобесы, которые считают, что мои работы ведут к распутности, а потому они не должны существовать. Эти силы активно поддерживают мой несправедливый арест. Уверен, что я докажу свою невинность, и справедливость восторжествует», — написал режиссер.

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Напоследок Серебренников призвал не следовать за радикалами, которые пытаются сделать имя на его деле. Он поблагодарил всех своих сторонников за поддержку. «Я не вор, я художник. Художники не воруют, а, наоборот, отдают», — отметил он.

Видео: РБК

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа и помещен решением Басманного суда под домашний арест. Режиссер подозревается в причастности к хищению 200 млн руб., которые были выделены в 2011–2014 годах из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также бывший генеральный директор студии Юрий Итин.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Кирилл Серебренников , «Матильда»
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