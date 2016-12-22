Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,69 EUR Нал. 69,27 68,63 USD Бирж. 57,84 +0,32 EUR Бирж. 68,91 +0,65 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 2005,16 -0,29% РТС 1092,21 -0,76% Brent 52,71 +0,04% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7420,50 -0,24%
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину
Лента новостей
Германия депортировала подозреваемого в связи с исламистами россиянина 18:11, Общество Производитель смартфонов из мирового топ-5 выйдет на российский рынок 17:56, Технологии и медиа Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве 17:51, Общество Смирнов рассказал об отказе Макларена от обвинений в господдержке допинга 17:48, Спорт Городская дача: сколько стоят особняки и таунхаусы в границах Москвы 17:37, Недвижимость В самарском правительстве прошли обыски 17:36, Общество В США госпитализировали сооснователя «Никола-Ленивца» Щетинина 17:34, Общество Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве 17:24, Общество «Интерфакс» узнал о прекращении дела против Браудера об акциях «Газпрома» 17:24, Политика Коалицию обвинили в гибели 11 мирных жителей Сирии 17:15, Политика Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину 17:12, Общество Погребняк отказался уходить из «Динамо» с сохранением зарплаты 17:06, Спорт В партии Саакашвили заявили об отсутствии запрета на его въезд на Украину 17:06, Политика Мобиус предсказал бегство инвесторов из криптовалют в золото 17:04, Финансы Умеете ли вы генерировать бизнес-идеи 16:56, РБК и Билайн Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье 16:54, Общество У посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек 16:54, Общество На юго-западе Москвы задержали стрелявшего из автомата мужчину 16:52, Общество «Первый канал» не покажет сериальную версию фильма «Матильда» 16:45, Общество В Подмосковье полиция изъяла около 43 тыс. бутылок с поддельным алкоголем 16:41, Общество Захарова ответила на призыв Жириновского сменить главу МИДа 16:25, Политика В Великобритании началась первая забастовка работников McDonald’s 16:21, Общество Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля 16:11, Общество Московское УФАС возбудило дело против Киви Банка 16:08, Бизнес Сирийская армия очистила от боевиков дорогу из Пальмиры в Дейр-эз-Зор 16:04, Политика На Украине против Саакашвили подали 4 иска о защите чести и достоинства 15:59, Политика Обвиняемый в мошенничестве астролог приговорен к трем годам колонии 15:57, Общество Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок 15:56, Политика
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину
Общество, 17:12
0
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» частично признала вину
Обвиняемая в гибели шестилетнего ребенка в городе Железнодорожный Московской области в ходе заседания суда частично признала свою вину. Сторона обвинения считает ее вину доказанной
Ольга Алисова (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Ольга Алисова, находившаяся 23 апреля за рулем автомобиля, сбившего шестилетнего ребенка в городе Железнодорожный (Московская область), частично признала свою вину, ​передает корреспондент РБК из зала Железнодорожного городского суда Московской области.

«Признаю, что мое движение повлекло смерть. Не признаю, что могла его видеть. И я не разговаривала по телефону», — заявила она. Адвокат обвиняемой Наталия Куракина заявила, что вина ее клиентки не доказана.

Прокурор же в ходе заседания заявил, что вина Алисовой является доказанной. «Органы предварительного расследования выявили, что Алисова использовала телефон и заведомо нарушала правила дорожного движения: передвигалась со скоростью более 20 км/ч, неправильно оценила ситуацию, имела техническую возможность обнаружить пешехода, произвела наезд на несовершеннолетнего Шимко», — сказал прокурор.

Дело о халатности

ДТП в Железнодорожном (часть города Балашихи) произошло 23 апреля. Автомобиль Hyundai, которым управляла Алисова, наехал на шестилетнего мальчика. Тот скончался от полученных травм.

Широкую общественную дискуссию вызвали результаты экспертизы тела ребенка. В крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя. По факту первого заключения экспертов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Отец мальчика Роман Шимко сначала был свидетелем по этому делу, но позже его признали потерпевшим. По словам адвоката Шимко Виктории Данильченко, права свидетелей в уголовном процессе «весьма ограничены», а потерпевший имеет право заявлять ходатайства и знакомиться с результатами экспертиз и материалами дела.

Резонанс помимо медэкспертизы вызвал первоначальный ход расследования. По словам Шимко, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, исчезли.

Как рассказала подмосковный омбудсмен по правам человека Екатерина Семенова, свидетелям ДТП поступали «определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило».

Дело о ДТП

Ольгу Алисову обвиняют по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Изначально она находилась под подпиской о невыезде, но из-за нарушений суд 6 июля заменил меру пресечения на заключение под стражу сроком до 15 сентября. Как рассказывала РБК адвокат обвиняемой Наталия Куракина, Алисова приехала в соседний город к другому юристу, пока она болела. Суд расценил это как нарушение подписки о невыезде. Защита обжаловала арест, но суд отказался отпустить подозреваемую.

Алисова не признавала свою вину и просила отпустить ее под подписку о невыезде, мотивировав просьбу тем, что ей нужно готовить дочь к школе.

В июне Куракина заявила РБК, что ее подзащитная готова пройти проверку на полиграфе. По ее словам, у Алисовой не было возможности для торможения — ребенок выскочил под колеса из-за припаркованной машины.

Кроме того, адвокат рассказала, что обвиняемая вынужденно сменила место жительства и прекратила работать из-за травли на работе и поступающих угроз. Угрозы также стали поступать самой Куракиной, рассказывала она РБК. В связи с этим защитник обратилась в полицию.

21 августа Железнодорожный суд продлил Алисовой арест до 30 января 2018 года, а также отказался вернуть дело на доследование в прокуратуру. О возвращении ходатайствовала защита, ссылаясь на то, что не успела с ним ознакомиться. 28 августа должно было пройти первое заседание по существу, однако его отложили, чтобы Алисова смогла вместе с адвокатом ознакомиться с материалами дела.

Авторы: Илья Немченко, Сергей Витько.
Теги: признание вины , пьяный мальчик
Главное
Главу московского управления СК допросили по делу о взяточничестве Общество
Материалы по теме
СМИ узнали об иске на 10 млн руб. по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком Общество
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком рассказала о портящих ей жизнь СМИ Общество
Дело о ДТП с «пьяным» мальчиком передали в суд Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку