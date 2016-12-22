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При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и двадцать пострадали
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При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и двадцать пострадали
Общество, 06:07
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При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и двадцать пострадали
Полиция Лондона назвала число погибших и пострадавших от нападений в центре британской столицы. Жертвами атак стали шесть человек, еще двадцать пострадали. Произошедшее квалифицировано как террористические акты
Фото: Federica De Caria / AP

Полиция заявила, что в результате атак на Лондонском мосту в центре столицы шесть человек погибли, еще двадцать были госпитализированы. Трое подозреваемых в нападении были застрелены полицией.

«На данном этапе мы располагаем данным, что шесть человек погибли помимо трех нападавшим, убитых полицией. И по меньшей мере 20 жертв были доставлены в шесть больниц по всему Лондону», — сказано в заявлении Скотленд Ярда.

Автор: Мария Бондаренко
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