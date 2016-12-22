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Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент
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Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент
Общество, 06:16
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Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент
В центре Лондона в ночь на 4 июня произошла серий атак. Неизвестные на белом фургоне сначала совершили наезд на людей на Лондонском мосту, а после атаковали людей на рынке. Полиция назвала случившееся терактами
Фото: Hannah Mckay / Reuters

Когда

Первые сообщения о том, что в Лондоне совершено нападение на людей стали поступать около 22:30 по местному времени (00:30 мск). Из сообщений очевидцев стало понятно, что белый фургон совершил наезд на пещеходов на Лондонском мосту. Полиция почти сразу отреагировала на сообщения, попросив людей держаться подальше от места происшествия. Спустя еще несколько минут Скотленд Ярд сообщил о другом инциденте на рынке Боро (Borough Market).

Место атак

Оба места происшествий находятся рядом друг с другом в центре британской столицы. Чуть позже лондонская полиция проинформировала о третьем инциденте за ночь. На этот раз в районе Воксхолл. Однако позднее было объявлено, что произошедшие там события никак не связаны с инцидентами в районе Лондонского моста.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Развитие событий

«Вчера вечером, в 22:00, мы начали получать сообщения о том, что на Лондонском мосту автомобиль наехал на пешеходов. Затем транспортное средство продолжило ехать по Лондонскому мосту до рынка Боро. После подозреваемые вышли из автомобиля и начали наносить ножевые ранения прохожим», — говорится в заявлении лондонской полиции опубликованном ранним утром 4 июня.

Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшим и застрелили их, сообщает полиция. На подозреваемых были надеты предположительно жилеты, начиненные взрывчаткой. Однако позднее было установлено, что это были муляжи», — сказано в заявлении.

Еще до этих официальных заявлений лондонская полиция заявила, что произошедшее на Лондонском мосту и на рынке Боро являются терактами.

Свидетельства очевидцев

Корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся на мосту во время инцидента, рассказала, что за рулем был мужчина. Фургон, по ее словам, ехал с примерной скоростью 80 км/ч.

Со ссылкой на очевидцев Би-би-си сообщала, что после инцидента лежащими на земле видели пять-шесть человек.

Один из очевидцев также рассказал Reuters, что видел, как фургон вывернул на тротуар и наехал на группу людей. «Было похоже, что он намерено направлял фургон на группу людей. Я замер, потому что я не знал, что делать», — приводит агентство его слова. Собеседник также заявил, что увидел после наезда лежащими на земле по меньшей мере шесть человек. «Это было ужасно», — добавил он.

Один из очевидцев рассказал Би-би-си, что трое мужчин вышли из фургона с длинными ножами и «пошли по Borough High Street​ нанося ножевые ранения случайным людям».

Другой очевидец, который находился в пабе Mudlark недалеко от Лондонского моста, рассказал Би-би-си, что видел как в паб зашла женщина с кровоточащей раной шеи и просила о помощи. «Было ощущение, что ее горло было перерезано», — рассказал очевидец, добавив, что люди кинулись ей помогать. Параллелльно, по его словам, бригады скорой помощи оказывали помощь на улице другому человек. Полиция также провела эвакуацию паба.

Другие очевидцы также рассказали, что люди пытались спрятаться в барах.

По последним официальным данным, в результате двойного нападения погибли шесть человек, еще по меньшей мере тридцать человек были доставлены в больницы.

Что известно о нападавших

Ответственность за атаку в центре Лондона пока никто на себя не взял. По данным Скотленд Ярда, в нападении участвовали трое мужчин, все они были застрелены полицией.

Ранее СМИ опубликовали фотографию мужчины, лежащего на земле, к телу которого были прикреплены некие емкости. Отмечалось, что это мог быть один из застреленных полицией предполагаемых террористов, застреленных полицией. На фотографии на заднем плане виден еще один человек, лежащий на земле. Позднее полиция объявит, что на нападавших были муляжи взрывчатки.



Реакция на атаки

Премьер Великобритании Тереза Мэй после сообщений об атаках выступила с заявлением, в котором назвала произошедшее «потенциальным террористическим актом». Она также распорядилась созвать заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшими атаками.

Прокомментировал произошедшее и президент США Дональд Трамп. «США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!», — написал Трамп.



 


 

Автор: Мария Бондаренко
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