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Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту
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Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту
Общество, 00:38
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Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту
В центре столицы Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус наехал на людей. По словам очевидцев, в числе пострадавших – пять-шесть человек. Поступают сообщения и об инциденте на рынке рядом с местом происшествия
Фото: Dominic Lipinski / AP

На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, сообщает Би-би-си. Очевидцы сообщают о пяти или шести пострадавших.

Лондонская полиция объявила, что проверяет сообщение об инциденте, не раскрыв других деталей случившегося. «Мы осведомлены о сообщениях [об инциденте] в социальных сетях. Мы обнародуем факты, когда такая возможность представится. Наша информация должна быть точной», – говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Корреспондент Би-би-си Холли Джонс, находившаяся на мосту во время инцидента, рассказала, что за рулем был мужчина. Микроавтобус, по ее словам, ехал с примерной скоростью 80 км/ч.

Движение по Лондонскому мосту перекрыто в обоих направлениях. Reuters со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что о десятке полицейских машин в районе происшествия.

Теракты с использованием транспортных средств

Террористические атаки с использованием транспортных средств регулярно происходят в Израиле. Два громких случая было в Иерусалиме в 2008 году. Тогда в одной из атак использовался бульдозер, который протаранил несколько машин и автобусов. В результате этого теракта погибли три человека, десятки пострадали.

Применение транспортных средств в качестве орудия терроризма на Ближнем Востоке особенно участилось с 2014 года.

22 мая 2014 года в столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая Урумчи два внедорожника, прорвав заграждения, въехали в толпу на рынке, после чего из автомобилей в скопление людей были брошены взрывные устройства. В результате теракта погибли 39 человек, более 90 были госпитализированы.

22 октября 2014 года в Израиле террорист на автомобиле въехал в толпу на остановке, в результате чего погиб ребенок, еще три человека пострадали.

6 марта 2015 года террорист въехал на автомобиле в толпу полицейских около остановки трамвая в Иерусалиме, после чего вышел из автомобиля и напал на них с металлическим прутом и ножом. Пострадали пять человек.

20 июня 2015 года в австрийском городе Грац водитель въехал в толпу людей, погибли три человека, более 30 пострадали. Протаранив толпу, водитель вышел из машины и стал нападать с ножом на прохожих. Сообщалось, что виновный в инциденте австриец боснийского происхождения был задержан, однако, по информации полиции, нападение не было терактом, а было вызвано проблемами с психикой у водителя.

14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собралось множество людей, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около двух километров по зигзагообразной траектории. Водителя в конце концов застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». 

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, в результате чего погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».

22 марта 2017 года мужчина на внедорожнике сбил несколько человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого он въехал в ограду британского парламента и попытался проникнуть на его территорию. Один из полицейских попытался остановить преступника, однако в ходе борьбы получил смертельное ножевое ранение. Нападавший был застрелен другим полицейским. За рулем машины находился 52-летний британец Халид Масуд. В результате происшествия погибли четыре человека, еще более 50 — получили ранения.​ В полиции Лондона заявили, что, по их версии, нападавший мужчина действовал в одиночку. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ.

За первые месяцы 2017 года в Израиле произошло шесть терактов с использованием транспортных средств. Чаще всего в таких случаях работники правоохранительных органов сразу же открывают огонь на поражение, что позволяет избежать большого числа жертв. 

Позднее лондонская полиция сообщила, что проверяет информацию об инциденте в Borough Market, который находится рядом с местом происшествия. Сообщается, что к месту прибыла вооруженная полиция. 

По информации Би-би-си, которая ссылается на своего корреспондента с места событий, полиция разыскивает трех подозреваемых. Кроме того, корреспондент сообщает, несколько людей получили ножевые ранения. ​

Со ссылкой на пресс-службу премьера страны Би-би-си сообщает, что Тереза Мэй проинформирована о случившемся на Лондонском мосту. 

Автор: Мария Бондаренко
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