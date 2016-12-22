Роструд рассказал о коротких каникулах в ноябре

Замглавы ведомства напомнил, что 3 ноября россияне имеют право на укороченный рабочий день

Праздничное шествие в честь Дня народного единства (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В 2017 году отмечаемый 4 ноября День народного единства, который Трудовым кодексом включен в число нерабочих праздничных дней, выпадает на субботу, а это значит, что выходным станет еще и понедельник, напоминает Федеральная службу по труду и занятости (Роструд).

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным», — сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Таким образом, первая полная рабочая неделя ноября будет короче обычного, а первый уик-энд продлится с 4 по 6 ноября.

Шкловец также напомнил, что, согласно закону, продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября (день, предшествующий нерабочему праздничному дню) должна быть сокращена на 1 час.

Ранее Минтруд предложил график переноса выходных дней в 2018 году, согласно которому первая рабочая неделя мая сократится до двух дней — отдыхать россияне будут с 29 апреля по 2 мая, а также 5 и 6 мая, а работать только 3 и 4 мая. Те, кому удастся взять на эти два дня отгулы, смогут получить полноценный восьмидневный отпуск.