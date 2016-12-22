В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след

Арестованный накануне по подозрению в подготовке терактов Нурлан Махсудов ездил в Сирию. Изъятое у него взрывное устройство идентично тому, которое сработало в метро в Санкт-Петербурге в апреле этого года

Фото: ФСБ России

Арестованные 2 октября подозреваемые в подготовке терактов в России уроженцы Дагестана жили в Москве по поддельным паспортам, рассказал РБК источник в ФСБ и подтвердил другой собеседник из спецслужбы, знакомый с материалами расследования.

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«В ходе расследования было установлено, что в Москве задержанные жили по поддельным документам. Их настоящие имена — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов», — рассказал источник в ФСБ. «В телефоне Нурлана Махсудова были обнаружены доказательства его участия в боевых действиях в Сирии», — добавил собеседник.

Подозреваемые в совершении терактов были задержаны в пятницу, 29 сентября, в 21:45, сотрудниками столичного управления ФСБ совместно с сотрудниками отдела полиции по району Левобережный. У задержанных были изъяты паспорта на имя Хизри и Исамудина Гамидовых, гранаты РГД-5, запалы к гранатам, пистолеты, два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, а также средства связи, рассказали собеседники РБК.

Мужчины, приехавшие в Москву из села Ново-Фриг Хивского района Республики Дагестан, как уточнил источник в ФСБ, проживали в строительной бытовке на Смольной улице в Москве. «Они работали сторожами на территории строящегося комплекса «Фестиваль-парк», — отметил собеседник. В сумке, принадлежащей 19 летнему Магомедхабибу Гаджиеву, обнаружили ручную гранату РГД-5 и запал ручной гранаты, говорит источник в ФСБ. В бытовке оперативники нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, к которому была подключена аккумуляторная батарея, пистолет Макарова с заряженным магазином, восемь ручных гранат РГД-5, а также запалы к гранатам РГД-5, РГД-42 и Ф-1, а также пластиковую банку с веществом, которое используют в качестве компонента для производства самодельной взрывчатки.

Экспертиза показала, что мощность и состав СВУ, а также механизм устройства взрывателя идентичны бомбе, которая была взорвана в метро Санкт-Петербурга. «Следствие выясняет, готовились ли задержанные стать смертниками или хотели заложить самодельное взрывное устройство», — ​рассказал другой источник в ФСБ, знакомый с материалами расследования.

Подозреваемые в подготовке терактов были арестованы накануне Мещанским судом Москвы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по ст. 205 УК РФ (терроризм) ​.

В официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ говорилось, что подозреваемые были задержаны 30 сентября «в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона». В ФСБ подчеркивали, что таким образом была пресечена «противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России)».

Руководство террористической ячейкой «осуществляли иностранные эмиссары», отметили в ФСБ. В ее деятельности, как указали в ФСБ, участвовали «граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого Всемирного исламского халифата.