Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,80 EUR Нал. 68,55 67,90 USD Бирж. 57,90 -0,02 EUR Бирж. 68,10 +0,17 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4274,45 -117,24 ММВБ 2080,06 +0,21% РТС 1131,67 +0,26% Brent 56,02 -0,09% DJIA 22623,77 +0,29% Nasdaq 6522,16 +0,08% FTSE 7458,58 +0,27%
В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след
Лента новостей
В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28 17:23, Общество Испания согласилась выдать США российского «короля спама» 17:22, Общество ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России 17:21, Экономика Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами 17:19, Политика Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу 17:08, Общество Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии 17:01, Общество Власти Москвы объявили о завершении сезона фонтанов 16:53, Общество Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме 16:49, Политика Аренда с правом выкупа: станет ли жилищный лизинг альтернативой ипотеке 16:48, Недвижимость СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы 16:47, Общество В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след 16:44, Общество В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации 16:41, Общество Роман Абрамович инвестировал в британского оператора связи 16:31, Бизнес Первый тест нового Lexus LS в видеообзоре Autonews.ru 16:30, Авто СМИ узнали об отказе автору работы о власовцах в степени доктора наук 16:28, Общество Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора» 16:27, Общество Глава РАН напомнил о вкладе российского ученого в нобелевку американцев 16:19, Общество Саакашвили попросил политического убежища на Украине 16:19, Политика Двое подследственных в СИЗО Барнаула зашили себе рты 16:13, Общество Роструд рассказал о коротких каникулах в ноябре 16:11, Общество СК проверит трансфер одного из самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ 16:10, Спорт Новак назвал сумму дохода российского бюджета от сделки ОПЕК+ 16:09, Экономика Москвичи принесли цветы к посольству США после стрельбы в Лас-Вегасе 16:07, Общество Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками 16:00, Политика Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору 15:53, Общество Сети Wi-Fi в России предложили подключить к единой системе авторизации 15:51, Технологии и медиа Глава ГИБДД назвал Москву самым безопасным городом в России 15:46, Общество Дмитрия Энтео исключили из «Божьей воли» 15:43, Общество
В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след
Война в Сирии, 16:44
0
В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след
Арестованный накануне по подозрению в подготовке терактов Нурлан Махсудов ездил в Сирию. Изъятое у него взрывное устройство идентично тому, которое сработало в метро в Санкт-Петербурге в апреле этого года
Фото: ФСБ России

Арестованные 2 октября подозреваемые в подготовке терактов в России уроженцы Дагестана жили в Москве по поддельным паспортам, рассказал РБК источник в ФСБ и подтвердил другой собеседник из спецслужбы, знакомый с материалами расследования.

Видео: ФСБ

«В ходе расследования было установлено, что в Москве задержанные жили по поддельным документам. Их настоящие имена — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов», — рассказал источник в ФСБ. «В телефоне Нурлана Махсудова были обнаружены доказательства его участия в боевых действиях в Сирии», — добавил собеседник.

Подозреваемые в совершении терактов были задержаны в пятницу, 29 сентября, в 21:45, сотрудниками столичного управления ФСБ совместно с сотрудниками отдела полиции по району Левобережный. У задержанных были изъяты паспорта на имя Хизри и Исамудина Гамидовых, гранаты РГД-5, запалы к гранатам, пистолеты, два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, а также средства связи, рассказали собеседники РБК.

Мужчины, приехавшие в Москву из села Ново-Фриг Хивского района Республики Дагестан, как уточнил источник в ФСБ, проживали в строительной бытовке на Смольной улице в Москве. «Они работали сторожами на территории строящегося комплекса «Фестиваль-парк», — отметил собеседник. В сумке, принадлежащей 19 летнему Магомедхабибу Гаджиеву, обнаружили ручную гранату РГД-5 и запал ручной гранаты, говорит источник в ФСБ. В бытовке оперативники нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, к которому была подключена аккумуляторная батарея, пистолет Макарова с заряженным магазином, восемь ручных гранат РГД-5, а также запалы к гранатам РГД-5, РГД-42 и Ф-1, а также пластиковую банку с веществом, которое используют в качестве компонента для производства самодельной взрывчатки.

Экспертиза показала, что мощность и состав СВУ, а также механизм устройства взрывателя идентичны бомбе, которая была взорвана в метро Санкт-Петербурга. «Следствие выясняет, готовились ли задержанные стать смертниками или хотели заложить самодельное взрывное устройство», — ​рассказал другой источник в ФСБ, знакомый с материалами расследования.

Подозреваемые в подготовке терактов были арестованы накануне Мещанским судом Москвы. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по ст. 205 УК РФ (терроризм) ​.

В официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ говорилось, что подозреваемые были задержаны 30 сентября «в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона». В ФСБ подчеркивали, что таким образом была пресечена «противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России)».

Руководство террористической ячейкой «осуществляли иностранные эмиссары», отметили в ФСБ. В ее деятельности, как указали в ФСБ, участвовали «граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого Всемирного исламского халифата.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: теракт , Сирия , ФСБ , терроризм , Дагестан
Главное
Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме Политика
Материалы по теме
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе Общество
ФСБ задержала планировавших взрывы в Московском регионе агентов ИГ Общество
Суд в Москве арестовал готовивших теракт выходцев из Дагестана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку