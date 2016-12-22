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Автору видео с убийством Героя России в Дагестане дали 24 года колонии
Общество, 11:37
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Автору видео с убийством Героя России в Дагестане дали 24 года колонии
Артур Бекболатов приговорен к 24 годам колонии строгого режима как соучастник убийства дагестанского полицейского Нурбагандова в 2016 году. Убийцу полицейского в августе приговорили к 17 годам колонии
Артур Бекболатов (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Николай Васильчук признал Артура Бекболатова виновным по делу об убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова 10 июля 2016 года в Дагестане, передает «Интерфакс».

Суд счел вину Бекболатову доказанным по статья Уголовного кодекса об участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208), бандитизме (ст. 209), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317), умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167), незаконным завладением автомобилем (ст. 166), прохождении обучения в целях совершить теракт (ст. 205.3) и в незаконном обороте оружия (ст. 222).

Его приговорили к 24 годам в колонии строгого режима.

Убитому полицейскому Нурбагандову присвоили в сентябре 2016 года звание героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Боевики, захватившие полицейского в плен, требовали, чтобы он записал видеообращение и призвал других уволиться из правоохранительных органов. Нурбагандов отказался это делать и заявил коллегам: «Работайте, братья».

Приговор убийце полицейского Азизу Джамалутдинову вынесли 16 августа, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дагестан , Приговор , Магомед Нурбагандов
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