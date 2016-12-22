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ЕСПЧ присудил €14 тыс. одному из первых осужденных за экстремизм в России
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ЕСПЧ присудил €14 тыс. одному из первых осужденных за экстремизм в России
Общество, 13:41
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ЕСПЧ присудил €14 тыс. одному из первых осужденных за экстремизм в России
Европейский суд по правам человека присудил €13,6 тыс. Станиславу Дмитриевскому — одному из первых россиян, осужденных по статье о разжигании ненависти либо вражды. Это первое решение Страсбурга по экстремистским делам в России
Станислав Дмитриевский (Фото: Николай Цыганов / «Коммерсантъ»)

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе одного из первых россиян, осужденных по ст. 282 УК (разжигание ненависти либо вражды) Станислава Дмитриевского. Россия обязана выплатить ему компенсацию в €13,6 тыс., говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Дмитриевский в середине 2000-х возглавлял организацию «Общество российско-чеченской дружбы», которая отслеживала нарушения прав человека на Северном Кавказе. Он также был главным редактором газеты «Право-защита», которая распространялась в основном в его родном Нижнем Новгороде тиражом в 5 тыс. экземпляров.

В 2004 году газета опубликовала обращения лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова. В этих текстах они обвиняли руководство России в развязывании войны и террора в Чечне. Нижегородская прокуратура нашла в этих материалах призывы к насильственному свержению конституционного строя и в январе 2005 года возбудила против Дмитриевского уголовное дело о призывах к экстремистским действиям (ст. 280 УК). В дальнейшем обвинение ему переквалифицировали на разжигание ненависти либо вражды (ст. 282 УК). В феврале 2006 года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком в четыре года. В том же году Дмитриевский обратился в ЕСПЧ.

Заявитель жаловался на нарушение ст. 10 Европейской конвенции о свободе выражения мнения, а также на нарушения ст. 6 и 13, где речь идет о справедливом суде и эффективных средствах правовой защиты. Свое преследование он назвал попыткой помешать объективному освещению конфликта в Чечне.

Российское правительство, которое в разное время представляли в ЕСПЧ Вероника Милинчук и Михаил Гальперин, возражало против «использования средств Европейского суда для подстрекательства к ненависти и вражде». Уполномоченные при ЕСПЧ предупредили Страсбург, что не стоит принимать за доказанные факты «пропагандистские материалы, написанные лицами, осужденными за серьезные уголовные преступления». Вмешательство в свободу выражения Дмитриевского представители России назвали законным и необходимым для «защиты прав и интересов многонационального населения России» с учетом напряженной ситуации на Кавказе и опасности, которую могла представлять публикация экстремистских статей.

Страсбург не увидел в публикациях Дмитриевского призывов к свержению строя или разжигания межнациональной розни. Суд отметил, что ограничения на политические высказывания «должны быть жестко обоснованы»; кроме того, в материалах, которые российский суд счел экстремистскими, нападкам подвергалось не частное лицо или социальная группа, а правительство, тогда как пределы допустимой критики правительства очень широки. Суд учел и сложную ситуацию в Чечне, и то, что Масхадов и Закаев осуждены в России за серьезные насильственные преступления. «Однако то, что заявления сделаны людьми, которые считаются преступниками, не оправдывает вмешательство в свободу выражения мнения тех, кто публикует эти заявления», — говорится в решении ЕСПЧ.

Это первое решение по уголовному делу об экстремизме в России, и оно имеет прецедентный смысл, рассказал РБК руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Это очень важное решение. ЕСПЧ детально проанализировал ситуацию, личности авторов обращений и заявителя, проанализировал тексты и прямо сказал, что там не было никаких призывов к насильственным действиям и что была избыточная реакция со стороны властей, явно непропорциональная ситуации. Суд очень много ссылается на свои решения по делам против Турции, потому что именно в них были сформированы стандарты ЕСПЧ в вопросах, связанных с экстремизмом. И впервые Страсбург перенес эти стандарты на дела против России», — объяснил правозащитник.

Суд рассматривал жалобу Дмитриевского в общей сложности 11 лет. «Очень долго Европейский суд раскачивался, не обращал внимания на эту категорию дел. Как ни странно, причина, скорее всего, в том, что ЕСПЧ стремится быть как можно менее политизированным», — полагает Чиков. В итоге Страсбург позволил российским властям сформировать и широко распространить судебную практику по экстремистским делам, дал возможность представить свои позиции по вопросу Верховному и Конституционному судам России. «А за собой ЕСПЧ оставил право последнего слова. Как он обычно и делает по делам, связанным со свободой слова», — отметил Чиков.

Теперь приговор в отношении Дмитриевского должен быть отменен, а дело — направлено на новое рассмотрение, подытожил правозащитник. РБК ожидает ответа на запросы в Минюст и Верховный суд о том, как Россия намерена исполнять решение Страсбурга.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ЕСПЧ , экстремизм , борьба с экстремизмом
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