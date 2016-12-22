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Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для психики детей
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Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для психики детей
Общество, 08:10
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Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для психики детей
В Роспотребнадзоре проверили влияние спиннеров на детей и пришли к выводу, что игрушка не влияет отрицательно на психику, но может быть опасна из-за своих мелких деталей
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Спиннеры (компактный тренажер для пальцев, который нужно раскручивать, зажав центральный подшипник между пальцами. — РБК) не несут отрицательного влияния на психику детей, заключили в Роспотребнадзоре, сообщает «РИА Новости».

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — заявили в ведомстве.

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Эксперты, проводившие исследование влияния игрушки на детей, пояснили, что повышенный интерес к вертушке носит кратковременный характер. Вместе с тем Роспотребнадзор призвал взрослых с осторожностью давать спиннеры маленьким детям, поскольку они могут травмироваться мелкими деталями в случае поломки.

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Экспертизу с привлечением научно-исследовательских организаций ведомство анонсировало в конце июля из-за высокой популярности спиннеров среди детей, что, подчеркнули власти, «вызвало тревогу родительского и преподавательского сообщества».

Ведомство также выпустило рекомендации для родителей, которые планируют приобрести игрушку для своего ребенка: им посоветовали обращать внимание на качество материала, из которого изготовлен тренажер для рук, и не покупать спиннеры с рук у несертифицированных продавцов. Игрушки, которые оснащены дополнительно светящимися элементами или «часовыми» батарейками, должны использоваться детьми только под контролем взрослых.

Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress
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Вертушки для пальцев — спиннеры — в июне возглавили топ-5 запросов российских покупателей на китайской торговой интернет-площадке AliExpress. В мае и июне игрушку искали на сайте магазина более 3 млн раз. Как отметили РБК в компании, российский рынок стал вторым после США по объему продаж спиннеров.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Роспотребнадзор , Дети , Безопасность , спиннеры
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