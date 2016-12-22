В Петербурге назвали победителя премии «Национальный бестселлер»

Назван лауреат общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер-2017». В этом году премия досталась Анне Козловой, автору романа о подростке-шизофренике

Анна Козлова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер – 2017» стала московский прозаик Анна Козлова, автор романа «F20». Финал премии состоялся 3 июня на сцене Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция велась на Youtube-канале премии.

Во время церемонии Малое жюри премии прямым и открытым голосованием выбрало победителя из короткого списка, куда помимо «F20» Козловой входили «Родина» Елены Долгопят, «Головастик и святые» Андрея Филимонова, «Тень Мазепы» Сергея Белякова, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Патриот» Андрея Рубанова и «Эта страна» Екатерины Чеботаревой (Фигль-Мигль).

Победителя выбирали режиссер Борис Хлебников, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, архитектор Сергей Чобан, композитор Настасья Хрущева, писатель Леонид Юзефович и музыкант Василий Вакуленко («Баста»).

Книга Козловой «F20» рассказывает о жизни людей с диагнозом «шизофрения». «F20» стала шестой книгой писательницы.

Премия «Национальный бестселлер» была учреждена в 2001 году. Ежегодно вручается в Петербурге. Цель премии, как говорится на ее сайте, вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал отличающихся высокой художественностью и иными достоинствами прозаических произведений. Победителю вручают денежную премию в 1 млн руб., которая делится между ним и выдвинувшим его номинатором. Остальные финалисты получают по 60 тыс. руб.

В прошлом году премии «Национальный бестселлер» удостоился Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога».