В Новороссийске избили пришедшего подать заявку на митинг активиста

У здания администрации Новороссийска неизвестные избили активиста, который собирался подать заявку на митинг против коррупции 12 июня. В полиции рассказали, что задержали двух человек, которые вели себя агрессивно

Фото: YouTube / Новороссийск Онлайн

В Новороссийске неизвестными был избит активист Николай Ежов, который пришел в администрацию города, чтобы подать заявку на антикоррупционную акцию 12 июня, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщество «Новороссийск Онлайн» во «ВКонтакте» и очевидца Муслима Магомадова.

2 июня несколько активистов пришли к зданию городской администрации, чтобы подать заявку на митинг, к ним присоединились двое неизвестных мужчин, которые заявили, что пришли поддержать организаторов акции. В здание их не собирались пускать, но присоединившимся к активистам мужчинам удалось договориться и пройти внутрь здания с Ежовым.

По информации сообщества «Новороссийск Онлайн», внутри здания неизвестные избили Ежова «до потери сознания». Они же разбили вазу на входе в здание и вызвали полицию, сказав, что вазу разбил он, отмечает «ОВД-Инфо».

Через десять минут к администрации приехали полицейские, которые вывели Ежова. Он рассказал, что его избили зашедшие с ним мужчины. По пути к полицейской машине Ежов, у которого проблемы со здоровьем, потерял сознание и упал на землю, отмечает «ОВД-Инфо».

В сообществе «Новороссийск Онлайн» опубликовано видео, на котором видно, как сотрудники полиции поднимают Ежова.

Задержание пришедшего подать заявку на митинг активиста Видео: Новороссийск Онлайн

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали РБК, что приехали к городской администрации, откликнувшись на сообщение о том, что в здании находится «мужчина, который агрессивно себя ведет: бьет ногами по столу, раскидывает документы». Приехавший на место дежурный наряд задержал молодого человека 1986 года рождения, находившегося в самом здании. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Также был задержан второй молодой человек,​ 1996 года рождения, который находился на улице, когда приехали полицейские. В пресс-службе РБК сообщили, что он также «вел себя агрессивно» и упал сам.

Утром 3 июня состоялось заседание суда, на котором обоим задержанным было назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.