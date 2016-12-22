Экс-сотрудник АНБ сообщил о массовой слежке во время Олимпиады в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США рассказал о тотальной слежке в том числе и за собственными гражданами, которую спецслужбы устроили во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году

В интервью газете The Washington Post бывший высокопоставленный сотрудник АНБ Томас Дрейк рассказал, что во время зимней Олимпиады в американском городе Солт-Лейк-Сити в 2002 году АНБ устроило слежку за всеми, кто находился на спортивных объектах, в том числе и за гражданами США. Сотрудники изучали все электронные письма, телефонные звонки и текстовые сообщения. «Задача заключалось в том, чтобы охватить все», - утверждает Дрейк.

Собеседник WP говорит, что отрицавшие факт слежки за собственными гражданами руководители АНБ Майкл Хэйден и Уэйн Мерфи пытались ввести всех в заблуждение.

Дрейк говорит, что еще перед началом Олимпиады он услышал от коллег, что в Солт-Лейк-Сити готовится крупная операция. Затем он увидел распоряжения на отправку в город необходимого для ведения слежки оборудования.

По словам бывшего сотрудника АНБ, Олимпийские игры должны были состояться всего через несколько месяцев после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, и спецслужбы увидели в Играх «блестящую возможность проверить систему массового наблюдения на ограниченной территории».

В 2013 году газета Wall Street Journal уже сообщала об операции спецслужб в Солт-Лейк-Сити, упоминал о ней и Эдвард Сноуден, однако, как сообщает WP, именно Дрейк первым показал ее масштабы.

Олимпийские игры 2002 года сопровождались целым рядом скандалов. В частности именно в Солт-Лейк-Сити на допинге попалась группа российских лыжниц, а результаты выступлений в парном фигурном катании были пересмотрены из-за якобы нечестного судейства в пользу спортсменов из России.

По итогам Игр первое место в общем медальном зачете заняла Норвегия, Россия осталась на пятом месте с пятью золотыми медалями.