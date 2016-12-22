В США умер рок-музыкант Том Петти

В Калифорнии умер солист группы Heartbreakers Том Петти. Тело музыканта обнаружили в частном доме

Том Петти (Фото: Kevin Pyle / Zuma / Global Look Press)

Как сообщает CBS News, 66-летний Петти скончался в своем доме в Малибу от инфаркта. Его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе «Free Fallin’», «Listen to Her Heart».

В 2002 году группа Петти вошла во всемирный зал славы рок-н-ролла.

Видео: TomPettyVEVO

Несмотря на многолетнюю историю группы, Heartbreakers продолжали концертные выступления. Последний их концерт прошел в прошлый понедельник в Голливуде в честь 40-летия группы.

Видео: TomPettyVEVO

В декабре прошлого года Петти заявил журналу Rolling Stone, что нынешний концертный тур должен был стать для группы последним. «У меня внучка и мне за 60. Я не хочу все время проводить в гастролях, а хочу посмотреть жизнь», - заявил тогда Петти.