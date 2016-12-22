Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек

Городская полиция объявила о том, что жертвами стрельбы стали свыше 50 человек, еще более двухсот получили ранения. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия

Фото: David Becker / AFP

Городская полиция объявила о том, что жертвами стрельбы стали свыше 50 человек, еще более двухсот получили ранения.

Первоначально сообщалось, что при обстреле участников фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибло два человека и около 20 были ранены. Позднее число погибших было увеличено до 20, а число пострадавших превысило сто человек.

Число погибших и пострадавших продолжает уточняться, но уже можно сказать, что трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. До сих пор печальный рекорд удерживал инцидент в Орландо, где в 2016 году Омар Матин расстрелял посетителей гей-клуба, убив 49 человек и ранив более пятидесяти.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в Лас-Вегасе.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо назвал журналистам имя убийцы, личность которого ранее не раскрывалась. Преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок.

Ранее сообщалось, что у полиции пока нет данных о связях стрелка из Лас-Вегаса с какой-либо экстремистской группировкой. Однако, по словам Ломбардо, полиция обнаружила в его доме множество единиц стрелкового оружия.

Шериф также заявил журналистам, что полиции удалось обнаружить ранее объявленные в розыск автомобили и установить место нахождения женщины, которая заселилась в номер в отеле Mandalay Bay, откуда​ велась стрельба, вместе с нападавшим.