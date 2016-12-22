В Лас-Вегасе произошла стрельба

Полиция сообщила о стрельбе у казино на юге города. Там проходит музыкальный фестиваль. По данным СМИ, получили ранения не менее 20 человек, есть погибшие

Фото: David Becker / GettyImages / AFP

Полиция Лас-Вегаса проверяет информацию о стрельбе около гостиничного комплекса Мандалай-Бэй на юге Лас-Вегаса. В отеле также расположено казино. В своем сообщении в Twitter полицейские попросили людей избегать нахождения вблизи отеля.

Издание Hollywood Reporter передает, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 20 человек. Согласно этим данным, неизвестный открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91.

Представитель местной больницы сообщил о двоих погибших и 24 пострадавших, передает Reuters.

Видео: davidsakach / Twitter

Также Hollywood Reporter разместило видеозаписи очевидцев из Twitter. На них слышны звуки, похожие на стрельбу.

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