В Лас-Вегасе произошла стрельба
Общество, 09:32
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В Лас-Вегасе произошла стрельба
Полиция сообщила о стрельбе у казино на юге города. Там проходит музыкальный фестиваль. По данным СМИ, получили ранения не менее 20 человек, есть погибшие
Полиция Лас-Вегаса проверяет информацию о стрельбе около гостиничного комплекса Мандалай-Бэй на юге Лас-Вегаса. В отеле также расположено казино. В своем сообщении в Twitter полицейские попросили людей избегать нахождения вблизи отеля.
Издание Hollywood Reporter передает, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 20 человек. Согласно этим данным, неизвестный открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91.
Представитель местной больницы сообщил о двоих погибших и 24 пострадавших, передает Reuters.
Также Hollywood Reporter разместило видеозаписи очевидцев из Twitter. На них слышны звуки, похожие на стрельбу.
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