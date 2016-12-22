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Колумбийские повстанцы заявили об убийстве российского гражданина
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Колумбийские повстанцы заявили об убийстве российского гражданина
Общество, 22:52
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Колумбийские повстанцы заявили об убийстве российского гражданина
Колумбийская группировка ELN признала убийство гражданина России Арсена Восканяна. Представитель боевиков заявил, что он погиб при попытке бегства
Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

В интервью агентству Reuters боевик ELN заявил, что находившийся в заложниках с ноября 2016 года Восканян был убит при попытке бегства еще в апреле. Якобы он захватил гранату и в результате был застрелен. «Граната взорвалась, несколько наших получили ранения. Он попытался убежать, но был убит», - заявил представитель группировки, представившийся как Йерсон. Последний назвал себя командиром «Фронта имени Эрнесто Че Гевары».

Информацию о смерти Восканяна подтвердил и еще один источник Reuters.

ELN захватила в заложники Восканяна, который отправился в Колумбию в качестве туриста, обвинив его в сборе ядовитых лягушек. Боевики заявили, что россиянин пытался вывести их за рубеж в качестве контрабанды.

Несколько месяцев назад ELN утверждала, что Восканяну удалось сбежать, когда боевики пытались доставить его в местное представительство Красного креста. Тогда экстремисты утверждали, что при побеге Восканян убил нескольких мятежников.

Левацкая ELN, признанная террористической группировкой в ЕС и США, неоднократно брала в заложники иностранных граждан, требуя за них выкуп. Боевики заявляют, что это единственный способ прокормить себя, требуя в качестве условия мирного урегулирования постоянные субсидии со стороны государства. Как отмечает Reuters, смерть россиянина может затруднить продолжение переговоров, которые проходят в столице Эквадора Кито.

В прошлом году соглашение о прекращении огня с правительством Колумбии подписала самая крупная группировка мятежников – FARC, ответственная за гибель десятков тысяч людей.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Колумбия , Убийство
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