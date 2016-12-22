В Думе проведут конференцию «Парламентарии против наркотиков»

В рамках подготовки к международной конференции «Парламентарии против наркотиков» делегация Госдумы отправилась в Крым. Там проходит Международный антинаркотический лагерь

Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В Государственной думе 4 декабря состоится международная конференция «Парламентарии против наркотиков», председательствовать на ней будет спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщили РБК в пресс-службе фракции «Единой России».

Как пояснил руководитель фракции Владимир Васильев, мероприятие готовится по поручению президента Владимира Путина, в его организации принимает участие министерство иностранных дел. На конференции «наряду с вопросами международного взаимодействия в законодательном регулировании этой сферы, будут рассмотрены и лучшие практики как борьбы с этим злом, так и профилактики и лечения наркозависимых». По его словам, «проблема совершенствования борьбы с наркотиками, профилактики и лечения наркозависимости является международной».

Васильев также рассказал, что делегация Госдумы 2 сентября посетит 9-ый Международный антинаркотический лагерь, который проходит в Крыму. В состав делегации вошли председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.​