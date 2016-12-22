Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,55 EUR Нал. 68,97 68,26 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Польша заявила о необходимости забора на границе с Украиной и Белоруссией
Лента новостей
Samsung получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей в США 07:55, Бизнес Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка с фипронилом из Франции 06:59, Экономика Трамп попытается уговорить мировых лидеров на реформу ООН 06:19, Политика В Техасе на химическом заводе произошел пожар 06:08, Общество В Подмосковье арестовали полицейского за вымогательство 4 млн руб. 05:11, Общество Трамп запросил у конгресса $7,8 млрд на ликвидацию последствий «Харви» 05:02, Финансы WSJ рассказала о планах США регулярно патрулировать Южно-Китайское море 04:26, Политика Украина подготовила ответ на российско-белорусские учения «Запад-2017» 04:03, Политика Умер чешский актер Владимир Брабец 03:10, Общество В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве 02:19, Политика СМИ сообщили о найденном в Кабардино-Балкарии автомобиле главы Эльбруса 01:31, Общество В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско 00:57, Политика В Петербурге арестовали главу подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2» 00:42, Общество Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении актерской карьеры 00:32, Общество Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling 01 сен, 23:45, Бизнес Над российским консульством в Сан-Франциско заметили черный дым 01 сен, 23:14, Политика СК начал проверку по факту смерти главы «Курортов Северного Кавказа» 01 сен, 23:10, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 01 сен, 22:38, Партнерский материал МИД Украины потребовал от России прекратить религиозные гонения в Крыму 01 сен, 22:26, Политика S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США 01 сен, 22:26, Экономика МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России 01 сен, 21:46, Политика Руководство ОАК запустило процесс структурной трансформации 01 сен, 21:43, Бизнес Крупнейший за историю наблюдений НАСА астероид пролетел около Земли 01 сен, 21:42, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 01 сен, 21:39, РБК и Билайн Собянину пожаловались на планы чиновников снести часть усадьбы Лопатиных 01 сен, 21:29, Общество СМИ узнали о плане НАТО в случае нарушения Россией договора о ракетах 01 сен, 21:28, Политика Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в Москве 01 сен, 21:19, Общество МЧС отчиталось об эвакуации туристов вертолетами из района Эльбруса 01 сен, 21:12, Общество
Польша заявила о необходимости забора на границе с Украиной и Белоруссией
Общество, 08:05
0
Польша заявила о необходимости забора на границе с Украиной и Белоруссией
В Польше разработан план возведения забора для пресечения миграции диких кабанов на границе с Украиной и Белоруссией. По оценкам экспертов, строительство забора обойдется в $30 млн, его протяженность составит более 700 км
Фото: Reiner Bernhardt / DPA / TAСС

Польские власти проводят правовую и экологическую экспертизу проекта забора на границе с Украиной и Белоруссией, протяженностью 729 километров. Об этом, как сообщает «Радио Польша», заявил министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель.

Забор нужен, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней (АЧС).

Министр уточнил, что стоимость возведения такого забора составит около $30 млн. По его словам, министерство финансов готово выделить необходимые средства. Эксперты считают, что АЧС была занесена в Польшу дикими кабанами из Белоруссии. Наиболее опасные месяцы, когда заболевание распространяется особенно быстро, являются июнь, июль и август.

Ранее 16 августа украинские власти ввели запрет на ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС.

Об ограничении импорта свинины из Польши сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, пишет "Диалог.UA". Запрет ввоза свинины из Люблинского и Мазовецкого воеводств был введен еще 16 августа.

С февраля 2017 года на территории Польши зарегистрировано 93 очага этого заболевания в трех воеводствах, при этом был выявили 491 случай заражения АЧС диких кабанов.

По оценке глава Минсельхоза Александр Ткачев в России за последние десять лет прямой ущерб от распространения АЧС составил 5 млрд руб., непрямые потери — «десятки миллиардов рублей». Министр уточнил, что с 2007 года зарегистрировано более тысячи случаев АЧС в 46 регионах страны, потери составили почти 1 млн голов свиней.

В июне 2017 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с начала года вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в 10 регионах России, главным образом расположенных в Центральном и Приволжском федеральном округах, и до конца года заболевание может распространиться еще на четыре региона.

По данным Россельхознадзора, в России АЧС регистрируется с 2007 года.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Польша , граница , сельское хозяйство
Главное
Трамп попытается уговорить мировых лидеров на реформу ООН Политика
Материалы по теме
Россельхознадзор обнаружил АЧС в изготовленных осужденными сосисках Общество
Африканская чума помогла «Черкизово» увеличить прибыль в 2014 году Бизнес
Россельхознадзор оценил потери от африканской чумы свиней в 75 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку