Польша заявила о необходимости забора на границе с Украиной и Белоруссией

В Польше разработан план возведения забора для пресечения миграции диких кабанов на границе с Украиной и Белоруссией. По оценкам экспертов, строительство забора обойдется в $30 млн, его протяженность составит более 700 км

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Польские власти проводят правовую и экологическую экспертизу проекта забора на границе с Украиной и Белоруссией, протяженностью 729 километров. Об этом, как сообщает «Радио Польша», заявил министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель.

Забор нужен, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней (АЧС).

Министр уточнил, что стоимость возведения такого забора составит около $30 млн. По его словам, министерство финансов готово выделить необходимые средства. Эксперты считают, что АЧС была занесена в Польшу дикими кабанами из Белоруссии. Наиболее опасные месяцы, когда заболевание распространяется особенно быстро, являются июнь, июль и август.

Ранее 16 августа украинские власти ввели запрет на ввоз свиней и свиного мяса из Люблинского и Мазовецкого воеводств Польши в связи со вспышкой там АЧС.



Об ограничении импорта свинины из Польши сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, пишет "Диалог.UA". Запрет ввоза свинины из Люблинского и Мазовецкого воеводств был введен еще 16 августа.

С февраля 2017 года на территории Польши зарегистрировано 93 очага этого заболевания в трех воеводствах, при этом был выявили 491 случай заражения АЧС диких кабанов.

По оценке глава Минсельхоза Александр Ткачев в России за последние десять лет прямой ущерб от распространения АЧС составил 5 млрд руб., непрямые потери — «десятки миллиардов рублей». Министр уточнил, что с 2007 года зарегистрировано более тысячи случаев АЧС в 46 регионах страны, потери составили почти 1 млн голов свиней.

В июне 2017 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с начала года вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в 10 регионах России, главным образом расположенных в Центральном и Приволжском федеральном округах, и до конца года заболевание может распространиться еще на четыре региона.

По данным Россельхознадзора, в России АЧС регистрируется с 2007 года.​