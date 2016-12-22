Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении актерской карьеры

Микеле Плачидо, сыгравший комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут», объявил, что больше не будет сниматься в кино. Актер сосредоточится на режиссерской работе

Микеле Плачидо (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, сыгравший в популярном в советские годы сериале «Спрут» роль комиссара Коррадо Каттани, объявил, что больше не будет сниматься в кино, сообщает La Repubblica.

«Я больше не буду сниматься в кино, это больше не дает мне стимулов. В этом году они предложили мне два важных фильма, но я отказался», — приводит издание слова Плачидо.

В то же время он подчеркнул, что работу режиссера оставлять не планирует. «Я все еще планирую снимать фильмы в качестве режиссера и играть на театральной сцене, где я родился как актер», — добавил он.

Свое заявление Плачидо сделал на 74-м Венецианском кинофестивале, где ему вручили премию Пьетро Бьянки, присуждаемую Ассоциацией итальянских журналистов, пишущих о кино. На фестиваль Плачидо приехал в качестве режиссера со своей новой работой «Субурра».

Особую известность Микеле Плачидо получил после роли комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут» о борьбе итальянских правоохранителей с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти. Первая часть, фильма, состоящая из шести серий, вышла на экраны в 1984 году. Позже было снято продолжение. Комиссара Каттани убили в конце четвертой части фильма, которая вышла на экраны в 1989 году. Все четыре части «Спрута», непосредственно про комиссара Каттани, были одними из самых популярных в СССР в 1986—1991 годах. Всего у телесериала 10 частей, последняя из которых вышла на экраны в 2001 году.

На счету Плачидо более 40 ролей в кино и свыше десятка режиссерских работ.