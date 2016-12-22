Спецдокладчик ООН впервые выступит в ЕСПЧ по жалобе на действия России

Специальный докладчик ООН выступит в Страсбургском суде по жалобе НКО, которых включили в реестр иностранных агентов. Это первый случай, когда представитель организации вмешивается в процесс, где ответчиком выступает Россия

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Страсбургский суд допустил специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мишеля Форста в качестве третьей стороны по делу российских иностранных агентов. Об этом говорится в письме от 31 мая, которое получил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы истцов. Копия документа есть в распоряжении РБК. В тексте указано, что допуск дан по запросу самого спецдокладчика.

Такая же информация из Европейского суда по правам человека пришла правовому аналитику «Агоры» Ирине Хруновой. «Это не распространенная ситуация. Третьи лица вступают в дела, когда нарушение признается массовым, когда речь о системной, ключевой проблеме, которая так или иначе затрагивает права человека. Это исключительный случай», — пояснила правозащитница.

«На моей памяти не было случаев, чтобы в рассмотрение жалобы против России входил представитель ООН, — отметила в разговоре с РБК адвокат Каринна Москаленко. — Чаще всего третья сторона возникает, когда затронуты права целой группы лиц или когда какая-то организация обладает экспертными познаниями, которые могут помочь суду. Тогда она выступает amicus curiae — «другом суда». Эта практика поощряется ЕСПЧ, потому что помогает найти наилучший правовой подход». Москаленко напомнила, что так было в случае с жалобой лишенной статуса судьи Ольги Кудешкиной — тогда вмешивалась Международная комиссия юристов. А жалоба американских усыновителей российских сирот, пострадавших от «закона Димы Яковлева», рассматривалась с участием детских организаций.

В июле 2012 года был принят закон о деятельности «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Он предписывает НКО, которые получают зарубежное финансирование и участвуют в политической деятельности, зарегистрироваться в реестре. За отказ от добровольной регистрации предусмотрен штраф, а за «злостное уклонение» от его уплаты — уголовная ответственность. Сейчас в России 96 организаций, которым присвоен соответствующий статус. Первая жалоба на признание НКО иностранным агентом была подана в 2014 году от Костромского центра поддержки общественных инициатив (организация провела круглый стол с участием американского дипломата, посылала наблюдателей на выборы и получила грант от посольства США в $44,4 тыс., за что и была внесена в реестр по решению суда).

В НКО сочли, что российские власти нарушили свободу выражения мнения и свободу объединений (ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека). В жалобе указано, что требование объявить себя иностранным агентом не простая формальность, поскольку накладывает на организации большую бюрократическую нагрузку. Кроме того, «слово «агент» в русском языке имеет негативную окраску и означает лицо, действующее в интересах враждебного государства», говорилось в обращении.

Всего в ЕСПЧ поданы десятки схожих жалоб от различных НКО. Обращения от 48 организаций Страсбургский суд объединил в одно производство. В качестве третьей стороны в деле также захотел принять участие комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс. Согласно Европейской конвенции по праам человека, комиссар может «представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях» по любой жалобе, которую рассматривает ЕСПЧ.