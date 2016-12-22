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Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова
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Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова
Общество, 14:28
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Стрелявший в Осмаева был фигурантом дела об убийстве охранника Кадырова
Мужчина, стрелявший в Киеве в фигуранта дела о покушении на Владимира Путина Адама Осмаева, мог быть связан с другим преступлением – убийством в Австрии бывшего охранника Рамзана Кадырова

Украинский телеканал Эспрессо-ТВ утверждает, что покушение на Осмаева совершил некий Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго».

В национальной полиции Украины эти данные не подтвердили, но и не опровергли. «Подозреваемый задержан, сейчас он находится на стационарном лечении, с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», - цитирует телеканал «112 Украина» главу Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как ранее писала «Новая газета», Денисултанов-Курмакаев в 2008 году сообщил австрийской полиции, что приезжал в эту страну для разговора с Умаром Исраиловым – бывшим охранником Рамзана Кадырова, который сбежал на Запад и обвинил высокопоставленных чиновников Чеченской республики в пытках и незаконных задержаниях.

Денисултанов-Курмакаев утверждал, что по заданию Кадырова уговаривал Исраилова отозвать жалобу из Европейского суда по правам человека. При этом он предупреждал бывшего охранника, что в Австрию направлены некие люди, которые могут его убить.

Далее Денисултанов-Курмакаев утверждал, что с ним связался Кадыров и сказал больше не уговаривать Исраилова вернуться в Россию.

13 января 2009 года Исраилов был убит в центре Вены группой уроженцев Чечни, которые в Австрии считались беженцами. Трое из них были задержаны, непосредственному исполнителю Лече Богатирову удалось уйти от . Издание Der Spiegel в 2010 году утверждало, что убийцу опознали в 2010 году на видеозаписи из Грозного, однако сообщений о его дальнейшей судьбе не поступало.

Денисултанов-Курмакаев после дачи показаний австрийской полиции просил убежище в этой стране, однако был депортирован за нарушение миграционного законодательства страны.

Уже в России Денисултанов-Курмакаев дал интервью «Новой газете», в котором заявил, что с Кадыровым не знаком, заданий от него не получал, а показания были подделаны австрийскими полицейскими.

Покушение на Осмаева, которого в 2012 году украинские власти задержали по подозрению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, совершил мужчина, который представился как журналист французской газеты Le Monde Алекс Вернер. На улице Кирилловская в Киеве он достал из коробки пистолет и выстрелил Осмаеву в грудь. Спутница Осмаева – его жена Амина Окуева ответным выстрелом ранила киллера.

В настоящее время и Осмаев, и покушавшийся на него находятся в больнице. По последней информации их жизни сейчас ничто не угрожает.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко накануне утверждал, что покушавшийся на Осмаева был прислан в страну российскими спецслужбами, однако в СБУ заявили, что подтверждающих эту версию данных у них нет.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина , Адам Осмаев , Антон Геращенко , .Чечня
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