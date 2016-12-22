Канделаки рассказала о покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций

На российском телевидении покажут трансляцию матчей Кубка конфедераций. Об этом рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки

Тина Канделаки (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА) о показе матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу на территории России достигнуто. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, передает корреспондент РБК.

«Кубок конфедераций, который стартует с 17 июня, точно будет показан на российских телеканалах. У телеканалов есть принципиальные договоренности, детали стороны объявят отдельно», — сказала Канделаки.

При этом она отказалась прокомментировать финансовые аспекты сделки по покупке прав на трансляцию.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Собеседник РБК на одном из федеральных телеканалов подтвердил, что трансляция матчей Кубка конфедераций на «Первом канале» состоится.

Ранее «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать права на телевизионную трансляцию за цену $120 млн, которую затребовала ​ФИФА, сообщал Bloomberg. Российские телеканалы предлагали Международной федерации футбола $30 млн, рассказал глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко в своем интервью ТАСС. По его словам, эта сумма «находится где-то на грани окупаемости».

В апреле вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что за права на трансляции игр чемпионата мира в 2014 году российские каналы заплатили около $32 млн.

Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.