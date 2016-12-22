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СМИ сообщили о попытке похищения на Украине экс-депутата Госдумы
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СМИ сообщили о попытке похищения на Украине экс-депутата Госдумы
Общество, 13:20
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СМИ сообщили о попытке похищения на Украине экс-депутата Госдумы
В Генеральной прокуратуре Украины заявили о попытке похищения бывшего депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Владимира Крупчака
Владимир Крупчак (Фото: Security Service of Ukraine)

Как сообщает издание «РБК-Украина» (издание заблокировано на территории России) со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины, именно владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака пыталась похитить и вывезти в Россию банда, о задержании которой утром в пятницу сообщил глава ведомства Юрий Луценко.

В начале 2000-х Крупчак был депутатом Государственной думы от «Единой России». Как сообщало украинское издание журнала Forbes, Крупчак в конце 1990-х скупил акции Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), а в 2007 году Крупчак переехал на Украину и получил гражданство этой страны. По утверждению самого бизнесмена, в те времена у него был конфликт с Олегом Дерипаской, что было связано с переделом собственности в российской лесной отрасли. Однако в 2013 году Крупчак указывал, что у него нормальные отношения с Дерипаской.

Владимир Крупчак (Фото: Яловой Александр / «Коммерсантъ»)

Украинский Forbes оценивает состояние Крупчака в $149 млн. Издание называет бизнесмена одним из основных игроков на рынке гофрокартонной упаковки в странах СНГ.

Утром 2 июня Луценко заявил, что прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала членов банды, которая «по заказу гражданина России» намеревалась похитить и вывезти за рубеж человека, «который из-за преследования российскими властями переехал на Украину».

Луценко утверждает, что злоумышленники планировали получить за свое преступление $17 млн, а задержали их при получении аванса в размере $100 тыс.

Другую версию озвучил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов на совместном брифинге с СБУ, сообщает телеканал «112 Украина». По его словам, банда, в которую входил полицейский руководитель из города Обухов, по заказу российского бизнесмена планировала похищение с целью выкупа в размере $300 млн. Бандиты, в том числе полицейский начальник, задержаны, о поимке заказчика похищения в прокуратуре ничего не сообщили.

Фото: Security Service of Ukraine

Вместе с тем пресс-служба СБУ сообщила, что организатором преступления был бывший бизнес-партнер коммерсанта, который вместе с сообщниками намеревался вывести его в Россию, чтобы выбить якобы существовавший долг в размере $17 млн. Утверждается, что за $300 тыс. сотрудник полиции Обухова пообещал найти исполнителя, который гарантировал вывоз похищенного за пределы Украины.

В этом же сообщении СБУ указывается, что заказчик похищения был задержан в Киеве.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина , похищение , Олег Дерипаска , «Единая Россия»
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