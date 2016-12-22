«Фонтанка» узнала об изменении планов по назначению нового главы Исаакия

Власти Петербурга намерены сменить Ираду Вовненко на посту и.о. руководителя Исаакиевского собора. На ее место рассматривают кандидата исключительно мужского пола, об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник

Ирада Вовненко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Имя нового руководителя Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге станет известно через несколько дней, им точно станет мужчина, об этом со ссылкой на источник сообщает «Фонтанка».

По информации издания, на место представленной на днях исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора Ирады Вовненко через несколько дней будет принят другой человек. Источник в правительстве Санкт-Петербурга, имея в виду Исаакиевский собор, заявил, что «руководить таким объектом может только мужчина», сообщает издание.



Вовненко заявила РБК, что ничего не знает о планах губернатора Полтавченко снять ее с должности. «Мне об этом ничего неизвестно. Со мной об этом никто не разговаривал», — сказала она.



Назначение Вовненко на место главы музея состоялось 31 мая после того, как в конце апреля стало известно, что действующий руководитель собора Николай Буров, выступающий против передачи Исаакия РПЦ, намерен покинуть пост директора музея.



Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ



О передаче властями Петербурга собора стало известно в январе 2017 года. В марте Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума по собору.



