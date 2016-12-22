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Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин
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Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин
Общество, 05:53
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Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин
После атаки в курортном комлексе в Маниле обнаружены тела 34 человек. Ранее там произошла стрельба и пожар. Большинство жертв скончались от удушья
Фото: Aaron Favila / AP

При вооруженной атаке в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле погибли не менее 34 человек, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В то же время ABS-CBN в своем Twitter сообщает о не менее 30 погибших.

Источники телеканала в пожарной службе заявили, что большинство жертв скончались от удушья.

Ранее в репортаже на государственном телевидении Филиппин сообщалось о двух погибших в результате атаки. Полиция исключила версию теракта при нападении. Сотрудники правоохранительных органов считают, что нападавший хотел совершить ограбление. Тем не менее ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка). Однако полицейский считают, что это заявление прозвучало для «пропаганды террористической группировки».

Фото: Erik De Castro / Reuters

Свидетели, которые дали комментарий ABS-CBN, рассказали, что у него были сообщники. Мужчина ворвался в Resorts World Manila и открыл там стрельбу, после чего поджег игральные столы. Пожар распространился и на другие объекты. Позже нападавший покончил с собой.

Нападение на Resorts World Manila произошло вечером 1 июня. Сотрудник филиппинского Красного креста сообщил, что в результате пострадали не менее 25 человек. Сам курортный комплекс находится рядом с международным аэропортом. На его территории находятся гостиницы, казино, торговый центр, кинотеатры, рестораны и клубы.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: погибшие , стрельба , Филиппины
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