Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин

При вооруженной атаке в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле погибли не менее 34 человек, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.
В то же время ABS-CBN в своем Twitter сообщает о не менее 30 погибших.
Источники телеканала в пожарной службе заявили, что большинство жертв скончались от удушья.
Ранее в репортаже на государственном телевидении Филиппин сообщалось о двух погибших в результате атаки. Полиция исключила версию теракта при нападении. Сотрудники правоохранительных органов считают, что нападавший хотел совершить ограбление. Тем не менее ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка). Однако полицейский считают, что это заявление прозвучало для «пропаганды террористической группировки».
Свидетели, которые дали комментарий ABS-CBN, рассказали, что у него были сообщники. Мужчина ворвался в Resorts World Manila и открыл там стрельбу, после чего поджег игральные столы. Пожар распространился и на другие объекты. Позже нападавший покончил с собой.
Нападение на Resorts World Manila произошло вечером 1 июня. Сотрудник филиппинского Красного креста сообщил, что в результате пострадали не менее 25 человек. Сам курортный комплекс находится рядом с международным аэропортом. На его территории находятся гостиницы, казино, торговый центр, кинотеатры, рестораны и клубы.