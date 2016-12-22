СМИ узнали детали плана задержанных членов ИГ атаковать московское метро

Задержанные в Москве боевики ИГИЛ планировали устроить атаку на станции метро «Теплый стан» с использованием бомбы, гранатов и автоматов. Они хотели снимать происходящее на камеру и затем выложить ролик в интернет, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Боевики запрещенного «Исламского государства», которых в конце мая задержали в квартире на юго-западе Москвы, хотели устроить взрыв на станции «Теплый стан» московского метро, а затем использовать против пассажиров гранаты и автоматы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Изначально подозреваемые, которые получали инструкции по Telegram из Турции, хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры». Однако, посоветовавшись, боевики решили, что «проще и эффективнее» будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к нему станции метро — «Теплый стан». Куратор членов ИГ одобрил это идею.

Предполагалось, что один из задержанных боевиков — гражданин Узбекистана Мухаммадюсуф Ашуров — должен был снять атаку и ее последствия на камеру телефона. Затем они хотели отправить ролик в Турции и опубликовать в интернете.

После исполнителя теракта ее организатор обещал передать задержанным через посредников новые документы, деньги и билеты для вылета в Турцию. «При этом никто из них не догадывался, что всем четверым на самом деле отведена роль смертников», — пишет газета.

В управлении ФСБ по Москве и области считают, что участники группировки четко распределили роли между собой, обеспечили систему противодействия полиции, приняли меры по конспирации. Они, как сообщает «Коммерсантъ», были объединены идеей исламского фундаментализма и готовили атаку «особой дерзости и жестокости», осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия.

ФСБ сообщила о задержании мужчин, которые планировали устроить теракт в Москве, 25 мая. Задержанными оказались граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, гражданин Таджикистана Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов.

Они, как пишет «Коммерсантъ», сняли три квартиры в расположенных неподалеку друг от друга домах в Ново-Переделкино​. В одной из квартир боевики организовали цех по изготовлению самодельного взрывного устройства. При задержании сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, там же находилась и готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Внутри него находилась взрывчатка и поражающие элементы — саморезы и гайки. Устройство приводилось в действие дистанционно. ​

По данным экспертов ФСБ, такая же бомба была использована для теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, сообщает издание.

«Коммерсантъ» пишет, что под влияние экстремистов первым попал Аушров. Он познакомился в «Одноклассниках» со своим земляком, который сейчас живет в Турции. Этот человек дал ему понять, что он сотрудничает с ИГИЛ. В ходе переписке по Telegram, которая длилась несколько месяцев, Ашуров дал новому знакомому байат (клятву), присягнув таким образом на верность запрещенной террористической группировки. На заводе он смог склонить к сотрудничеству с ИГ и других членов группировки.

«После знакомства с Мухаммадом (так просил называть себя Ашуров) мы вели с ним продолжительные беседы, в которых говорилось о необходимости построения мирового халифата, жизни по шариату и священной войне против неверных», — рассказывает один из фигурантов расследования.

Мещанский суд Москвы 26 мая арестовал всех четырех фигурантов дела на два месяца.