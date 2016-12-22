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В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва»
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В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва»
Общество, 19:38
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В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва»
В гостинице «Москва» на Охотном Ряду произошел пожар. В результате возгорания сотрудникам МЧС пришлось частично перекрывать движение транспорта
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В гостинице «Москва» в центре столицы произошло возгорание. Как сообщили РБК в столичном управлении ГУ МЧС, пожар произошел на техническом этаже, а его площадь составила 2 кв. м. К 19:45 мск пожар был локализован.

При этом в МЧС сообщили, что информация об эвакуации людей из здания уточняется.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о том, что с кровли здания гостиницы шел слабый черный дым. Для ликвидации возгорания и подъезда пожарной техники пришлось частично перекрывать улицу Охотный Ряд.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник при этом сообщал, что на восьмом этаже гостиницы «Москва» загорелась кровля. Пламя видно снаружи, добавил он. По информации агентства, из здания были эвакуированы около 500 человек.

Здание гостиницы «Москва» возле Московского Кремля было построено в 1930-е годы. В начале 2000-х оно было разобрано в ходе масштабной реконструкции. В настоящий момент в нем находится отель Four Seasons Moscow с развлекательным центром.

Авторы: Анна Рудяк, Артем Филипенок.
Теги: Москва , пожар , эвакуация , гостиница "Москва"
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