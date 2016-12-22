Мэр Барселоны призвала остановить преследование «беззащитного населения»

Мэр Барселоны выступила в защиту каталонцев, которые пришли проголосовать за независимость от Испании, несмотря запрет Мадрида на проведение референдума. От действий полиции уже пострадали свыше 460 человек

Полиция должна прекратить преследование «беззащитных» каталонцев, которые пришли проголосовать на референдуме по вопросу о независимости региона от Испании, заявила мэр Барселоны Ада Колау, сообщает Reuters. Видеозапись обращения мэра Барселоны была также опубликована в Twitter городского телевидения Canal de l'Ajuntament de Barcelon.

«Как мэр Барселоны я призываю немедленно прекратить полицию выступать против беззащитного населения, потому что это неприемлемо», — заявила Колау.

Она также заявила, что считает недопустимым, что правоохранительные органы препятствуют гражданам, которые пришли выразить свою политическую волю, которые «действуют мирно» и не способны оказывать сопротивление полиции.

Во время столкновений с полицией в Барселоне пострадали уже более 460 человек, сообщила в своем Twitter глава Барселоны. Департамент здравоохранения региона уточняет, что по данным на 18.30 мск в ходе столкновения с полицией пострадали 465 человек. Сообщалось также, что пострадали девять сотрудников полиции Испании и 3 сотрудника Гражданской гвардии.

«Мы живем в демократическом государстве. Поэтому, пожалуйста, остановите полицейскую операцию, чтобы мы могли обсудить то, что нам необходимо обсудить», — сказала Колау во время телевизионного обращения к народу.

Колау также отметила, что на протяжении долгого времени ситуация со статусом Каталонии оставалась по факту нерешенной, и диалог по этому вопросу между испанским правительством и властями автономного региона не велся, а политические лидеры не брали на себя ответственность за решительные действия.

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. Референдум был запрещен официальным Мадридом на основании решения Конституционного суда страны, который счел, что выход автономного региона из состава страны противоречит ее конституции.

Несмотря на противодействие полиции, у избирательных участков по всей Каталонии задолго до их открытия выстроились очереди из желающих отдать свой голос за независимость региона — многие каталонцы ночевали у школ, где были организованы избирательные участки.

Утром Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия блокировали участки, изымали урны с бюллетенями и не пускали их на избирательные участки. Власти Каталонии также сообщали, что для разгона сторонников независимости применялись резиновые пули и дубинки.