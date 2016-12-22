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Мэрилин Мэнсон попал в больницу из-за рухнувшей на него декорации
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Мэрилин Мэнсон попал в больницу из-за рухнувшей на него декорации
Общество, 08:07
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Мэрилин Мэнсон попал в больницу из-за рухнувшей на него декорации
Певец Мэрилин Мэнсон был госпитализирован после того, как на него во время выступления в Нью-Йорке обвалилась декорация в виде скрещенных пистолетов. Организаторам концерта пришлось прервать шоу

Американский певец Мэрилин Мэнсон был госпитализирован в Нью-Йорке после того, как на него упала декорация во время выступления. Об этом сообщил официальный представитель артиста, пишет издание Variety.

«Мэнсон был травмирован в конце потрясающего шоу в Нью-Йорке. Он был госпитализирован в местной больнице», — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел во время исполнения Мэнсоном кавер-версии песни Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This). В центре сцены стояла декорация в виде двух больших скрещенных пистолетов, на которые артист начал взбираться. Конструкция пошатнулась, Мэнсон упал на спину, а потом на него обвалилась декорация. Музыканты продолжали играть, пока не заметили, что певец не встает.

Издание Billbord опубликовало видео произошедшего. Декорация упала на певца после двух минут исполнения композиции

Журнал The Rolling Stone опубликовал пост в Twitter одного из зрителей. На видео, снятого из зала, видно, как падает декорация в виде двух скрещенных пистолетов.

Как отмечает издание, был выключен свет, а сотрудники сцены накрыли упавшую декорацию тканью. Потом снова был включен свет, и представители певца заявили, что концерт отменяется «из-за травмы» Мэнсона. По словам источника Variety с певцом «все будет нормально». Официальный комментариев о состоянии Мэнсона нет.

Мэрилин Мэнсон и его группа два дня назад начали тур «Heaven Upside Down» в штате Мэриленд. Планировалось, что он должен был продолжаться до конца октября. Пока не ясно будут ли какие-то изменения в расписании концертов после инцидента. Новый, десятый студийный альбом Heaven Upside Down выйдет в 2 октября 2017 года.

Авторы: Надежда Карнаухова, Владислав Гордеев.
Теги: Нью-Йорк , музыка , Мэрилин Мэнсон
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