Собянину пожаловались на планы чиновников снести часть усадьбы Лопатиных

Движение «Хранители наследия» заявило, что управа района Арбат планирует снести строения усадьбы Лопатиных, расположенные в Сивцевом Вражке. Чиновники заявляют, что сноса не планируется

Усадьба Лопатиных (справа), Сивцев Вражек переулок (Фото: Google Maps)

Опасения градозащитников

На сайте градозащитного движения «Хранители наследия» говорится, что в рамках программы по благоустройству управа района Арбат планирует снос двух строений, принадлежащих историческому комплексу «Ансамбль городской усадьбы XIX — начало ХХ вв.», расположенному по адресу: переулок Сивцев Вражек, д. 42, стр. 2–3.

Об этом, как отмечают градозащитники, было объявлено 28 августа на совещании в управе района, где присутствовала исполнительный директор фонда «Сивцев Вражек», градозащитник Лариса Хашуш. На совещании замглавы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александра Трунова и руководитель муниципального округа Арбат Евгений Бабенко заявили, что проект подлежит реализации без согласования с департаментом культурного наследия города Москвы.

Ранее глава управы района Арбат Максим Дерюгин, отвечая на обращение активистки, писал (письмо есть в распоряжении РБК), что вопрос о сносе не рассматривался комиссией при правительстве Москвы по градостроительной деятельности. «Заявка на рассмотрение с приложением необходимого комплекта документов в Мосгорнаследие не поступала», — пишет Дерюгин в ответ Хашуш. ​​

«Если строения будут снесены окончательно — а до сих пор сохранились фундаменты, планировочные структуры и стены, — появится возможность методом компенсационного строительства построить новое здание в границах существующей застройки», — делится опасениями Хашуш.

По итогам встречи Хамуш направила обращения во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), мэру Москвы Сергею Собянину, а также руководителю департамента культурного наследия города Москвы Емельянову. В письмах (есть у РБК) она попросила принять экстренные меры по пресечению противоправных действий районной управы.

Согласование не требуется

На вопрос РБК о существовании планов по сносу строений в пресс-службе департамента культурного наследия заявили, что по адресу: переулок Сивцев Вражек, д.42, стр. 2–3, будут проведены работы по озеленению, благоустройству и вывозу строительного мусора. «Работы по сносу не предусмотрены», — сообщили РБК в ведомстве.

«Мы говорим о строениях 2 и 3 усадьбы, которые статусом культурного наследия не обладают, но относятся к объектам историко-градостроительной среды и входят в реестр культурного наследия города Москвы, — рассказал РБК председатель центрального совета ВООПИиК Артем Демидов. В управе Арбата, продолжает Демидов, дают понять, что согласно программе благоустройства строения усадьбы — «груда кирпичей и их надо убрать».

Согласно постановлению правительства Москвы от 29 мая 2012 года для строений, расположенных в переулке Сивцев Вражек, предусмотрено проведение реконструкции, капитальный ремонт и модернизация систем инженерного обеспечения. «Нельзя просто назвать строительным мусором строения — пусть и руинированные, пусть и не обладающие статусом культурного наследия — и прибрать их в рамках благоустройства», — заключает Демидов.

В управе Арбата на вопросы РБК не ответили.

В августе 2008 года строительная техника повредила хозяйственные постройки усадьбы Лопатиных — строения 2, 3 и 5. Как сообщали в движении «Архнадзор», впоследствии оказалось, что в распоряжении строителей было только разрешение на уборку мусора. Инвестор ООО «ИнвестСтройКом» руководствовался распоряжением Юрия Лужкова, по которому предписывалось расселить дом и снести все строения усадьбы для возведения 8-этажного жилого дома. Но из-за протестов жителей и градозащитников снос усадьбы приостановился.

В 2016 году приказом департамента куль​турного наследия города Москвы усадьбе Лопатиных присвоен статус памятника регионального значения. В сентябре того же года начато восстановление главного здания усадьбы по программе «1 рубль за квадратный метр». Арендатором культурного объекта по результатам конкурса назначено ООО «Альфа-Групп».