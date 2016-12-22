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Суд признал Бориса Немцова отцом ребенка москвички Ифтоди
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Суд признал Бориса Немцова отцом ребенка москвички Ифтоди
Убийство Немцова, 20:09
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Суд признал Бориса Немцова отцом ребенка москвички Ифтоди
Москвичка Екатерина Ифтоди, которая просила признать отцом ее ребенка убитого политика Бориса Немцова, выиграла суд против других его родственников. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности неизвестны
Борис Немцов. Ноябрь 2013 года (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск москвички Екатерины Ифтоди, которая требовала признать, что отцом ее ребенка является убитый политик Борис Немцов. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Ответчиками по делу проходили дети Немцова — Антон и Жанна, мать политика Дина Яковлевна Немцова, секретарь Ирина Королева, от которой у политика есть дочь Софья, и Екатерина Одинцова — журналистка, мать двух детей Немцова — Антона и Дины.

Изначально суд проходил в открытом режиме, однако судья приняла решение о закрытом режиме в связи с тем, что в деле задействованы интересы несовершеннолетнего, сказала Хиль. «Судебный акт публикации не подлежит», — добавила она

Екатерина Ифтоди (Фото: Прямой Эфир / YouTube)

Ифтоди подала иск о разделе наследства Бориса Немцова в 2015 году. Она потребовала признать, что убитый политик являлся отцом ее сына и что сын имеет право на получение наследства. В 2016 году Замоскворецкий суд Москвы отказал москвичке в иске. Ее адвокат Александр Карабанов рассказывал телеканалу РЕН ТВ, что, по предварительным данным, наследство политика может оцениваться в $1 млрд. «Интерфакс» указывал, что эту сумму указала в своем заявлении истица, при этом пояснить, откуда у нее такая информация, женщина не смогла.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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В конце февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером был убит Борис Немцов. Политик шел по мосту со своей спутницей, когда мимо них проехал автомобиль, из окна которого преступник несколько раз выстрелил в Немцова. Политик скончался на месте. Виновным в совершении преступления в июле 2017 года признали бывшего военнослужащего батальона внутренних войск «Север» Чечни Заура Дадаева. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела — братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили 19, 16, 14 и 11 лет колонии соответственно.

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко.
Теги: суд , Борис Немцов , Екатерина Ифтоди
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