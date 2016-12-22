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Поклонская отреагировала на исключение имени Николая II из названия МИИТ
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Поклонская отреагировала на исключение имени Николая II из названия МИИТ
Общество, 17:43
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Поклонская отреагировала на исключение имени Николая II из названия МИИТ
Изменение названия Московского университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) на Российский университет транспорта — «недальновидное» решение Министерства транспорта, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская
Фото: официальный сайт МИИТ

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала в разговоре с РБК изменение названия Московского университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), который решил отказаться от появившегося в 2015 году в его названии имени императора Николая II.

После 12-го переименования вуз, в разное время носивший имена Сталина, Дзержинского и Николая II и использовавший в названии наименования орденов Ленина и Октябрьской революции, стал называться просто Российским университетом транспорта (МИИТ). На произошедшее 27 июня переименование вуза обратили внимание издание Meduza и пользователи Twitter.

«Откуда не ждали: Минтранс дениколаизировал МИИТ. Только не говорите Поклонской», — написал пользователь I Izmaylov в Twitter.

РБК обратился к депутату Наталье Поклонской с просьбой прокомментировать решение исключить из названия имя российского императора Николая II. «Крайне недальновидное решение», — заявила она.

В вузе смену названия объяснили новым статусом образовательного учреждения. «МИИТ теперь имеет статус федерального вуза и подведомствен Министерству транспорта Российской Федерации. [Вуз] сохранил свою аббревиатуру МИИТ, потому что она известна всему миру», — пояснил начальник отдела по связям с общественностью Российского университета транспорта (МИИТ) Андрей Крючков. Теперь вуз будет заниматься подготовкой кадров не только для железнодорожного, но и для других видов транспорта, отметил он в разговоре с РБК.

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Представитель МИИТ также подчеркнул, что исчезновение имени Николая II из названия вуза — «это не антимонархическая акция». «Мы чтим его как основателя нашего вуза. Изначально, когда МИИТ основывался, он основывался по высочайшему повелению Николая II и был императорским», — сказал Крючков.

Имя императора Николая II будет увековечено в создающемся на базе музея МИИТ Национальном музее транспорта, сообщил РБК руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов.

«Действительно, в новом названии вуза имени Николая II нет. Дело в том, что в июле вуз перешел из ведения Росжелдора (Федеральное агентство железнодорожного транспорта. — РБК) в состав Минтранса. Когда принималось решение о названии вуза, была учтена мировая практика, когда вузам даются не слишком длинные названия. Для нас было главным, чтобы аббревиатура МИИТ, которая стала мировым брендом, сохранила название», — сказал Хикматов.

Всего университет менял название 12 раз: имя Николая II ему было присвоено в 2015 году, «чтобы подчеркнуть возраст вуза» — тогда он отмечал свое 120-летие.

Московское инженерное училище было основано по указу Николая II в 1896 году. Вскоре после этого оно получило статус императорского (ИМИУ). В 1913 году по инициативе министра путей сообщения Сергея Рухлова и совета ИМИУ училище было переименовано в Московский институт инженеров путей сообщения (МИИПС), его трехлетняя программа обучения была изменена на четырехлетний курс обучения с пятым «дипломным» годом. 27 декабря 1913 года МИИПС было присвоено имя императора Николая II.

После революции 1917 года вуз был переименован еще раз — в Московский институт инженеров путей сообщения Наркомата просвещения РСФСР, в 1924 году к его названию добавилось упоминание Октябрьской революции (Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) им. Октябрьской революции Наркомата просвещения РСФСР).

Затем институт использовал в официальном названии в различных сочетаниях имена Феликса Дзержинского (1926–1928 и 1988–1993), Иосифа Сталина (1946–1951), а также названия ордена Ленина и Трудового Красного Знамени.

В 2015 году в честь 120-летия со дня основания учебного заведения его вновь переименовали — в Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (.pdf).

Авторы: Екатерина Костина, Наталья Демченко, Илья Немченко.
Теги: Минтранс , железная дорога , Наталья Поклонская , ВУЗы , Николай II , МИИТ
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