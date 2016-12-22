Террорист с мечом из-за навигатора попал в паб вместо Виндзорского замка

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Мохисуннат Чодари, совершивший нападение с мечом на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, планировал атаку на Виндзорский замок, однако не сумел попасть туда из-за ошибки GPS-навигатора автомобиля Toyota Prius, сообщает The Guardian.

Мохисуннат Чодари работал водителем такcи Uber, уточняет издание. Как стало известно из слушаний по его делу, за два часа до нападения Чодари выехал из своего дома в городе Лутон, чтобы попасть в Виндзорский замок — резиденцию королевской семьи Великобритании в городе Виндзор.

Однако в работе GPS-навигатора автомобиля произошел сбой, и вместо Виндзорского замка Чодари приехал в паб с одноименным названием. Осознав ошибку, он продолжил поездку и оказался возле Букингемского дворца в Лондоне.

После этого Чодари сам направился к полицейской машине и напал на правоохранителей с мечом, из-за чего трое полицейских (ранее сообщалось о двух) получили незначительные травмы. Чодари арестовали на месте нападения, применив слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что вечером 25 августа полиция обратила внимание на машину, которую оставили ​в запрещенной для парковки зоне на улице Мэлл в Лондоне. Также было известно, что полиция обратила внимание на холодное оружие в его машине и попыталась арестовать владельца, при этом двое сотрудников правоохранительных органов получили ножевые ранения.

Позже выяснилось, что «холодное оружие» — это четырехфутовый меч (1,2 м), нападавший им размахивал и кричал «Аллах акбар». Дело было переквалифицировано по статье о террористическом нападении.

27 августа полиция задержала второго подозреваемого по делу о нападении на полицейских у Букингемского дворца, задержанному 30 лет.