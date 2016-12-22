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В деле об обрушении казармы в Омске появился новый фигурант
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В деле об обрушении казармы в Омске появился новый фигурант
Общество, 08:52
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В деле об обрушении казармы в Омске появился новый фигурант
Новыми обвиняемыми в деле об обрушении казармы в Омске в 2015 году стали бывший начальник учебного центра ВДВ и его заместитель. Эксперты считают, что определить аварийное состояние казарм они были не в силах
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Как сообщает газета «Коммерсантъ», главное военное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинения бывшему руководителю учебного центра ВДВ в Омске Олегу Пономареву и его заместителю по тылу Владиславу Пархоменко. По мнению следователей, офицеры не проконтролировали хода ремонтных работ в казарме и определили в нее три учебные роты еще до сдачи здания в эксплуатацию. Впоследствии казарма обрушилась, в результате чего погибли 24 десантника.

Издание отмечает, что еще до предъявления обвинения защита Пономарева предоставила следствию заключение авторитетных экспертов. Из него следует, что офицеры в силу должностных обязанностей не могли определить, что казармы находятся в аварийном состоянии, а в результате ремонта появились и новые дефекты. Не было у них и специальной аппаратуры, при помощи которой можно было бы провести диагностику.

Эксперты также указали, что войсковая часть 64 712 не была эксплуатирующей организацией казармы, а выступала лишь как потребитель услуги, которую предоставляло АО «Славянка».

13 июня стало известно, что финальную экспертизу по делу о крушении казармы в Омске проводили следователи совместно со специалистами МГСУ. Они пришли к выводу, что прочность казармы уменьшилась также после того, как рабочие удалили слой штукатурки, державшей стены. Усугубил ситуацию демонтаж крыши в период ливневых дождей, из-за чего одна из опорных стен, которая раньше и так намокала от прогнивших коммуникаций, пропиталась влагой. После заморозков и потепления кладка разрушилась.

Именно Пономарева, Пархоменко, а также сотрудников Спецстроя эксперты предложили в июне привлечь к ответственности.

«Коммерсантъ» отмечает, что среди обвиняемых в деле есть целая группа чиновников, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Выяснилось, что у участников ремонтных работ и их контролеров не было проектной документации на капитальный ремонт казармы, отсутствовало положительное заключение на это госэкспертизы, не было получено и разрешение на строительство. Однако в то же время существовали отчеты, что оплачиваемые ремонтные работы проходили под строгим надзором, качественно, в срок и даже с опережением.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: ВДВ , Омск
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