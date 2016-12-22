При стрельбе в отеле в столице Филиппин пострадали десятки человек

В курортном комплексе в столице Филиппин Маниле произошла стрельба. По данным Красного Креста, при стрельбе пострадали 25 человек. Ответственность за события взяла на себя террористическая группировка ИГ

Комплекс Resorts World Manila после взрывов и стрельбы (Фото: Bullit Marquez / AP)

По меньшей мере 25 человек пострадали при стрельбе и взрывах в курортном комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщил сотрудник филиппинского Красного Креста, передает Manila Times.

Представитель Красного Креста также сообщил, некоторые жертвы до сих пор находятся внутри. По словам очевидцев, вооруженные люди в масках вошли в отель на территории курортного комплекса и открыли стрельбу на третьем этаже, сообщает издание. Другие свидетели произошедшего рассказали, что слышали взрывы. При этом издание отмечает, что данная информация пока не подтверждена полицией.

Сотрудник казино, находящегося в курортном комплексе, заявил филиппинскому телеканалу ABS-CBN News, что один из нападавших пролил на игровой стол горючую жидкость.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», сообщило издание SITE, которое занимается мониторингом деятельности исламистов.

По данным Manila Times, в здании отеля произошел пожар. В данный момент туда направлены пожарные машины, а также полицейские.

Информацию о пожаре позднее подтвердили в бюро пожарной охраны. По данным ведомства, он произошел на втором этаже, передает Reuters.

Resorts World Manila находится в городском округе Манилы, рядом с международным аэропортом. На курорте находятся гостиницы, казино, торговый центр, кинотеатры, рестораны и клубы.

Представители Resorts World Manila в Twitter сообщили, что в данный момент курортный комплекс оцеплен. Они также добавили, что находятся в «тесном сотрудничестве» с филиппинской полицией, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и гостей.

ABS-CBN News в своем Twitter опубликовал фото с места взрывов.

Очевидцы также опубликовали видео паники, которая возникла после стрельбы и взрывов на территории курорта.

На Филиппинах 23 мая начались боевые столкновения между армией и исламистами. Президент страны Родриго Дутерте ввел в этот день военное положение в провинции Миндалина на юге Филиппин. В связи с происходящими событиями он был вынужден прервать свой визит в Россию.

Как стало известно 1 июня, армия Филиппин в боях против исламистов уничтожила восьмерых иностранных боевиков, среди которых был выходец из Чечни.