«Выйду на пенсию, заведу видеоблог»: последует ли бизнес примеру Усманова

На Петербургском международном экономическом форуме корреспонденты РБК спросили бизнесменов, глав компаний и членов правительства, готовы ли они пойти по пути миллиардера Алишера Усманова и завести видеоблог

Алишер Усманов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg )

«Я его вряд ли заведу. Это трата времени. Для меня не самая производительная».

«Когда выйду на пенсию, заведу видеоблог».





«Не готов. Всегда вопрос времени и куда это время можно инвестировать. Я стараюсь все свое свободное время инвестировать в семью. Как-то немножко отделить семью в пользу видеоблога пока не готов».

«Я хотел мем какой-нибудь придумать, но не хватает таланта. У меня есть аккаунты в соцсетях, но не могу сказать, что я их активно веду, как это делает Алишер Бурханович (Усманов. — РБК). Меня беспокоит, что в ходе этой блогерской полемики господин Навальный выступил таким ретроградом и леваком, что, конечно, соответствует 100-летнему юбилею революции. Это стремление назвать всех, кто участвовал в приватизации и первичном накоплении капитала, жуликами и ворами и прижать к ногтю — революционный порыв. И, если честно, я не удивлюсь, если коммунисты выдвинут Навального в качестве кандидата в президенты».