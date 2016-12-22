Минтранс пообещал подумать над запретом проносить алкоголь в самолет

В России пассажирам могут запретить проносить спиртное из duty free в салон самолетов. В Минтрансе считают, что это поможет бороться с дебоширами. Ведомство изучит, как запрет повлияет на бизнес-показатели аэропортов

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Министерство транспорта России может запретить пассажирам проносить купленный в зоне duty free алкоголь в салоны самолетов. Спиртное придется сдавать в багаж. Об этом рассказал глава ведомства Максим Соколов в интервью НТВ, комментируя меры по борьбе с дебоширами на борту. Закон по борьбе с дебоширами «уже находится на площадке» Госдумы, заявил Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Что касается сдачи в багаж продукции, алкогольной в первую очередь, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить», — добавил министр.

Соколов пояснил, что деятельность таких магазинов влияет на финансовую модель аэропортов. Инвесторы также учитывают в своих решениях доходы от магазинов duty free, отметил министр. По этой причине сначала эксперты должны установить, как подобный запрет может повлиять на «финансовые модели инвестиций аэропортов».

Глава ведомства отметил, что есть риск, что пассажиры могут перестать покупать алкоголь и это скажется на инвестиционной привлекательности воздушных гаваней, из-за чего «будет строиться меньше хороших аэропортов».

После того как эксперты вынесут свое заключение, над вопросом начнут работать в Минтрансе, добавил министр.

С предложением заставить пассажиров самолетов сдавать алкоголь в багаж в феврале выступила транспортная полиция МВД. В ведомстве пояснили, что это поможет в борьбе с дебоширами на борту самолетов. Помимо запрета продажи спиртного в магазинах беспошлинной торговли, полиция рассматривает и возможные ограничения для кафе и ресторанов в аэропортах.

Представитель аэропорта Домодедово Сергей Подольский тогда заявил, что общей позиции по инициативе МВД пока не выработано. В пресс-службе аэропорта РБК сказали, что вопросы о сдаче алкоголя в багаж необходимо адресовать Росавиации.

Президент Владимир Путин 4 апреля подписал закон об уголовном наказании для дебоширов на транспорте. Теперь дебоширов могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. руб. либо лишить их свободы на срок до двух лет.