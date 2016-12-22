Россотрудничество заявило о борьбе с образом «русского медведя в ушанке»

Глава Россотрудничества Любовь Глебова рассказала, что работа агентства во многом была направлена на то, чтобы в глазах зарубежных обывателей прекратить быть «русским медведем в шапке-ушанке»

Любовь Глебова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Россотрудничество сделало многое в своей работе для того, чтобы уйти от образа «русского медведя в шапке-ушанке» в глазах зарубежных обывателей. Об этом глава агентства Любовь Глебова рассказала в интервью РБК на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день своей активной жизнедеятельностью мы много сделали, чтобы выйти из образа русского медведя в шапке-ушанке», — сказала она.

«Посмотрите, за последние 25 лет наш бизнес продвинулся в разные страны. С приходом этого бизнеса изменилось представление о том, что русский человек — это два слова произносящий. Значительное знакомство происходит через людей, которые приезжают туда жить, учиться и так далее. Образ меняется, становится более полным и дает более полное представление о России», — пояснила Глебова.

Она напомнила, что Россия заняла 27-е место из 30 в опубликованном 14 июня в прошлом году докладе британской PR-компании Portland, посвященном «мягкой силе». В топ-30 включены самые влиятельные страны мира по критерию «мягкой силы» — способности влиять на других не деньгами и оружием, а с помощью культуры и гражданских ценностей. Первые три места достались США, Великобритании и Германии, соответственно. Рейтинг составляется второй раз подряд, и в прошлом году Россия в него не попала.

«Это то, о чем вы спрашивали — каким образом сработали инструменты продвижения представления о России. Разные инструменты — образовательные, через туризм, соцсети и так далее. Впервые за все время [Россия попала в топ стран с «мягкой силой»], никогда России не было даже в полста участниках. Мы сразу вступили на 27-е место. И надо понимать, что вряд ли здесь английское агентство будет продвигать нас на какие-то первые места», — отметила глава агентства.