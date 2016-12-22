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Правозащитники сообщили о пытках в подвале Мосгорсуда
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Правозащитники сообщили о пытках в подвале Мосгорсуда
Общество, 14:18
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Правозащитники сообщили о пытках в подвале Мосгорсуда
В здании Мосгорсуда есть кабинет, где арестованных пытают, пристегнув к стене в положении со связанными за спиной руками, сообщила «Медиазона». В Мосгорсуде заявили, что помещение использует полиция, а не сотрудники суда
Фото: Владислав Шатило / РБК

В здании Мосгорсуда ​в Сокольниках в помещении для ознакомления с материалами дел арестованные подвергаются пыткам и избиениям. Об этом изданию «Медиазона» рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрий Пискунов.

В подвальном этаже Мосгосуда есть кабинет № 144, предназначенный для ознакомления арестованных с материалами дел. К одной из его стен прикреплены металлические кольца, подразумевается, что руку подследственного или подсудимого пристегивают к кольцу наручниками, оставляя свободной другую, чтобы они могли листать разложенные перед ними документы. Однако на деле эту конструкцию используют для пыток — в Общественную наблюдательную комиссию обратились несколько человек, которые рассказали, как конвоиры пристегивали их к кольцам и избивали или просто оставляли сидеть на корточках и с прикованной рукой на целый день.

Дмитрий Пискунов рассказал «Медиазоне», что получил анонимное сообщение в WhatApp с фотографией пристегнутого в таком положении гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, обвиняемого в разбойных нападениях. По его словам, фотография была сделана одним из сочувствующих ему конвоиров.

Фото: Комитет по предотвращению пыток

«Основное предназначение этих колец, как я понял, заключается не в том, чтобы подследственные знакомились с делами. Но их на несколько часов оставляют в позе немного облегченного «палестинского подвешивания», — в случае, если конвоирам по каким-то причинам не понравился человек. Вообще, почти все рассказывают, что конвоиры в Мосгорсуде взрываются по любому поводу», — рассказал Пискунов.

Адвокат Усмонова Фируза Камолова сообщила, ее подзащитный видел еще одного такого пристегнутого, и что она написала несколько жалоб на конвойных в прокуратуру и суд. Положительного результата они не принесли, а когда сведения о жалобе Усмонова дошли до конвоя, ему стали угрожать и удерживать в таком положении по 8-9 часов в день.

О том, что в здании Мосгорсуда конвоиры избивают задержанных и практикуют их пристегивание к стене, Пискунову также рассказал арестант СИЗО «Матросская тишин» Денис Карелин. По его словам, 28 октября 2016 года его дважды избили в здании Мосгорсуда — во время обыска один из охранников оскорбил его, Карелин ответил и завязалась потасовка. ​Во время слушания по своему делу Карелин сообщил о случившемся в суде, а после завершения заседания его отвели в кабинет № 144, где пристегнули наручниками к кольцу и оставили в таком положении не менее чем на полтора часа.

«Считаю такие действия конвоя недопустимыми», — писал в обращении к ОНК Карелин. В этот же день медики СИЗО-1 зафиксировали у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

​По словам Пискунова, в «Комитет по предотвращению пыток» и ранее поступали жалобы на пытки с наручниками и кольцами в 144-м кабинете на минусовом этаже Мосгорсуда. В 2015 году к правозащитникам с аналогичной жалобой обращалась 60-летняя Людмила Фадеева, которую обвиняли в мошенничестве. По ее словам, в этом кабинете ее также пристегнули к стене в положении с руками за спиной, избивали и обливали холодной водой, когда она потеряла сознание.

По инициативе «Комитета по предотвращению пыток» по факту избиения Фадеевой была проведена служебная проверка, с результатами которой юристов так и не ознакомили, ссылаясь на служебную тайну, указывает «Медиазона».

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила изданию, что охраной арестантов занимается полиция, а «данные помещения, хотя и расположены в здании Московского городского суда, но используются только сотрудниками полиции, а не сотрудниками аппарата суда и не судьями». По ее словам, сотрудники полка охраны и конвоирования «не состоят в служебной зависимости и не подконтрольны судьям и руководству судов».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Медиазоне» отказались прокомментировать сведения о пытках в конвойном помещении, посоветовав обратиться в Мосгорсуд.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Мосгорсуд , пытки
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