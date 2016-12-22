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«Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи
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«Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи
Крушение Ту-154 над Черным морем, 03:12
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«Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи
Участники расследования крушения Ту-154 под Сочи посекундно реконструировали обстоятельства произошедшей трагедии, узнал «Коммерсантъ». Накануне Минобороны назвало вероятной причиной катастрофы неверные действия экипажа
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

По данным «Коммерсанта», участникам расследования крушения Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года удалось буквально посекундно восстановить картину произошедшего. В тот день принадлежащий Минобороны лайнер должен был совершить два так называемых тренировочных полета по перевозке войск (пассажиров), техники и грузов. Первый — из Чкаловского в Сочи — прошел абсолютно штатно, не вызвав у экипажа никаких сложностей. А вот второй — из Сочи в сирийскую Латакию — не задался с самого начала.

Как пишет издание со ссылкой на выводы экспертов, командир Ту-154 Роман Волков «стал испытывать затруднения в определении своего местоположения» еще на земле — во время перемещения машины по рулежным дорожкам. Он никак не мог понять, с какой из двух полос аэродрома ему предстоит взлетать и каким путем лучше выруливать к началу этой полосы. До точки старта ему помог добраться автомобиля сопровождения

В 5:24 утра лайнер поднялся в воздух с курсом 238°. Однако уже на седьмой секунде после взлета, как полагают расследователи, командир Волков начал эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. При этом, по мнению экспертов, он упустил контроль за параметрами взлета сам, да еще и отвлек от работы коллег.

Оторвавшись от земли и задав машине правильный тангаж 15°, майор совершил первое нелогичное, как считают участники расследования, действие. Он отклонил штурвал от себя, замедлив таким образом набор высоты. Далее на 53 секунде полета, когда самолет поднялся всего на 157 м, Волков приказал подчиненным убрать закрылки, в то время как по регламенту их уборка предполагалась на высоте 500 м. Сам он при этом продолжал отклонять штурвал от себя. В итоге машина, оказавшись на отметке 231 м, перешла на снижение.

Штурман, почувствовав, как перегрузки из обычных при взлете положительных вдруг стали отрицательными, произнес: «Ух, ё-моё!».

Обнаруженные во время поисковой операции фрагменты Ту-154. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

После этого самолет начал интенсивно, по 6–8 м/с, терять высоту, сработала сирена, предупреждающая экипаж об опасном сближении с поверхностью, и замигало соответствующее красное табло. Однако никто из летчиков не обратил на это внимания, пишет издание. Реплика штурмана с использованием ненормативной лексики, который чуть позже все же заподозрил неладное, также осталась без ответа.

«Действия командира тем временем стали не просто странными, а, по сути, самоубийственными: шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, он резко перевел в крутой левый крен 53°. С учетом этого маневра снижение пошло втрое быстрее», — пишет газета.

После того как самолет на 70-й секунде полета находился всего в 90 м от поверхности воды, спуская при этом каждую секунду еще на 20 м ниже и продолжая идти с большим левым креном, вывести машину из снижения в такой ситуации не смог бы даже опытный летчик-испытатель, полагают эксперты.

На высоте 67 м сработала сигнализация «Левый крен велик», а когда до воды оставалось 34 м, командир Волков, предположительно в попытке исправить свою ошибку, повернув штурвал до упора вправо. «Это его действие, впрочем, уже не имело смысла: на 73-й секунде полета машина, задев левым крылом поверхность моря, развалилась на части и затонула. В момент столкновения левый крен был около 50°, а приборная скорость — 540 км/ч», — пишет издание.

В качестве сопутствующих катастрофе факторов эксперты назвали усталость и слабую профессиональную подготовку экипажа.

В минувшую среду Минобороны огласило итоги расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем. Комиссия отвергла версии с некачественным топливом и воздействием внешних факторов. Не выявила комиссия и «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза. По данным расследователей, катастрофа могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: авиакатастрофа , Сочи , ТУ-154
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