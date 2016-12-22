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Унесенные реновацией: как снос пятиэтажек повлияет на малый бизнес
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Унесенные реновацией: как снос пятиэтажек повлияет на малый бизнес
Снос хрущевок, 15:33
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Унесенные реновацией: как снос пятиэтажек повлияет на малый бизнес
РБК выяснил, сколько продовольственных магазинов, аптек, парикмахерских, а также социальных объектов затронуто московской программой реновации, а также какие районы города могут лишиться серьезной части инфраструктуры
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Малый бизнес теряет метры

Пятиэтажки, которые планируют снести московские власти, — это не только жилье, но и коммерческая недвижимость, чаще всего используемая малым бизнесом. И если собственникам помещений мэрия обещает компенсацию, то арендаторам коммерческой недвижимости не обещано ничего. Ущерб для малого бизнеса от демонтажа пятиэтажек будет даже сильнее, чем от сноса временных торговых павильонов, считает Владимир Капустин, президент Ассоциации владельцев недвижимости.

Объем нежилой недвижимости в пятиэтажках невелик: всего РБК насчитал в более чем 4,5 тыс. домов, которые попали в программу реновации, в качестве арендаторов 2890 общественных и коммерческих организаций, снимавших помещения. Собственников помещений, по расчетам Ассоциации владельцев недвижимости, более 1 тыс. Как правило, это квартиры, переведенные в нежилой фонд. Но такие объекты наиболее подходят малому бизнесу: площади небольшие (30–50 кв. м), ставки невысокие (на 20–30% ниже, чем в торговых центрах). 2555 из них относятся к предприятиям бизнеса, 335 — к социальной инфраструктуре.

Сергей Собянин уже пообещал, что в домах, возводимых в рамках программы реновации, первые этажи будут отданы бизнесу. Вот только арендуют эти помещения, скорее всего, уже не малые предприниматели, а торговые сети: им переоборудованные квартиры подходят плохо, а новые помещения вполне позволят развивать масштабную розницу.

Под снос попадут суды и участковые

Что касается объектов социальной инфраструктуры, это в большинстве своем общественные организации (советы пенсионеров, ветеранов и инвалидов и т.п.), диспетчерские службы и участковые пункты полиции. Диспетчерские службы в домах, которые вот-вот снесут, может быть, и не нужны, но с охраной порядка могут возникнуть серьезные проблемы: в восьми районах Москвы под снос подпадет более 30% помещений для участковых. В Можайском районе 17 мировых судов располагаются в зданиях под снос.

Реновация затронет не все районы Москвы и Новой Москвы: из 125 районов в 71 будут сносить коммерческие объекты и в 65 — социальную инфраструктуру. Больше всего коммерческой недвижимости снесут в Богородском районе, Кузьминках и Ярославском районе. Например, в Богородском в программу попали 31,6% организаций, предоставляющих финансовые услуги; 20% заведений общественного питания и 15,4% детских клубов. По данным Ассоциации владельцев недвижимости, в этом районе снесут 8752 кв. м нежилой недвижимости. Подробнее посмотреть ситуацию по каждому району можно здесь.

В каких районах Москвы больше всего снесут объектов коммерческой недвижимости

Как осуществлялись расчеты РБК

Чтобы понять, бизнесы каких категорий больше всего пострадают от московской программы реновации, РБК воспользовался сервисом 2ГИС и собрал данные об организациях, арендующих площади в подлежащих сносу домах. Список домов взят с официального сайта мэра Москвы.

В общей сложности в базе оказалось 2890 общественных и коммерческих организаций. Они были объединены в категории по отраслевому признаку; из всех отобраны самые многочисленные — продовольственные магазины, платежные терминалы, салоны красоты и др. Получилось 15 бизнес-категорий (1538 компаний), а также девять категорий для общественных организаций (288 организаций). Итого в дальнейшем анализе участвовало 1826 объектов, или 63% от общего числа организаций, находящихся в сносимых домах, согласно базе 2ГИС.

По каждой из этих категорий с помощью сайта 2ГИС были собраны данные о численности и распределении по районам Москвы всех компаний, входящих в категорию (в общей сложности 130 982 объекта). На последнем этапе было рассчитано отношение числа компаний, располагающихся в сносимых домах, к общему числу компаний той же категории в том же районе.

«Теперь придется начинать сначала»: истории бизнесменов из домов под снос Еще 5 фото
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Авторы: Николай Гришин, Владислав Коваленко, Иван Федоров
Теги: Москва , малый бизнес , исследование , реновация , хрущевка
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