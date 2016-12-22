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В Химках в жилом доме произошел взрыв газа
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В Химках в жилом доме произошел взрыв газа
Общество, 19:02
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В Химках в жилом доме произошел взрыв газа

В подмосковном городе Химки начали проверку после сообщения о хлопке газа в пятиэтажном жилом доме, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Московской области.

«Есть такая заявка, бригада выехала на место. Пока о причинах говорить преждевременно», — сказал собеседник РБК. По горячей линии главы городского округа Химки от комментариев отказались.

Очевидец Леонид Головацкий рассказал РБК, что в 17:40 мск в доме произошел сильный взрыв. «Я был дома, и вдруг стекла зашатались. Сейчас друзья говорят, что спасатели приехали», — добавил он. Другой очевидец, Александра Павлюкова, в разговоре с РБК отметила, что у нее от взрыва выбило форточку.

В 17:45 мск поступило сообщение о пожаре в квартире в доме по адресу: Химки, пр-т Мира, 14, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. ​Через час пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Восемь человек удалось спасти, добавили в ведомстве. Из-за возгорания были эвакуированы 94 человека. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что пожар произошел в результате взрыва бытового газа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области РБК сообщили, что при пожаре погиб человек. «По пострадавшим данные уточняются», — сказали в ведомстве.

Теги: газ , взрыв , Химки
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