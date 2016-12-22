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28 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
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28 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
Общество, 18:25
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28 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

В результате столкновения школьного автобуса с машиной в районе Везермарша в Нижней Саксонии на северо-западе Германии пострадали 28 детей. Из них 15 были госпитализированы, а 13 направлены на амбулаторное лечение с незначительными травмами. Об этом сообщает региональная газета Nordwest-Zeitung со ссылкой на данные полиции.

Водитель автомобиля, с которым столкнулся автобус, после ДТП оказался зажат в салоне. Спасатели помогли ему выбраться. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу Ольденбурга. 65-летний водитель автобуса госпитализирован с тяжелыми ранениями.

В автобусе находились 42 школьника из Эльсфлета и Берна.

Авария произошла в 9:30 мск (7:30 по местному времени) на трассе 212 в Тормоне. 54-летний водитель автомашины из Гамбурга соберался повернуть и не заметил автобус.

В понедельник ДТП с участием школьного автобуса произошло в Москве, но, как сообщили РБК в ГИБДД, в результате аварии школьники не пострадали.

Теги: Германия , ДТП , школьный автобус , Дети
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